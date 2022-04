Regionalliga Nord: 203 Spiele für den MSV - Ex-Zebra ab Sommer auf Jobsuche

Trotz guter Arbeit erhält ein ehemaliges Idol des MSV Duisburg keinen neuen Vertrag bei seinem aktuellen Verein. Die Rede ist von Trainer Dietmar Hirsch.

FC Teutonia Ottensen 05 und Dietmar Hirsch gehen zur neuen Saison getrennte Wege. Der Hamburger Nord-Regionalligist und sein Trainer haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zum 30. Juni 2022 zu beenden und den auslaufenden Vertrag des Cheftrainers nicht zu verlängern.

"Wir werden uns zur Saison 2022/2023 auf der Trainerposition neu aufstellen. Das haben wir nach einem ausführlichen Gespräch mit Dietmar Hirsch zum jetzigen Zeitpunkt frühzeitig festgelegt, damit für alle Beteiligten Klarheit besteht und wir unseren Fokus gemeinsam mit Dietmar Hirsch auf die verbleibenden Spiele richten können", erklärt der 1. Vorsitzende Liborio Mazzagatt.

Dietmar Hirsch äußert sich wie folgt: "Das Wichtigste ist, dass wir uns gemeinsam auf die kommenden Aufgaben fokussieren. Nach der Saison ist auch für mich der Zeitpunkt gekommen, mich wieder neu zu orientieren. Unterschiedliche Ansichten bezüglich einer weiteren Zusammenarbeit waren ausschlaggebend."

Dietmar Hirsch bestritt zwischen 1995 und 2000 sowie 2003 und 2005 insgesamt 203 Pflichtspiele für den MSV Duisburg.

Erst in den vergangenen Tagen hatte sich Hirsch gegenüber RevierSport recht entspannt geäußert, was seine Zukunft angeht. Der 50-Jährige sagte: "Mein Ziel ist es sportlich erfolgreich zu arbeiten, dann kommen interessante Angebote automatisch. Ich habe bis 37 gespielt und bin noch relativ jung im Trainergeschäft, allerdings auch schon zehn Jahre Trainer mit drei, vier Vereinen, da sammelt man natürlich viele Erfahrungen. Mit der Zeit wird man auch ruhiger was die zukünftige Planung betrifft. Es ist allerdings auch so, dass über meinen Berater bereits einige Anfragen von Drittligisten aus dem Westen und Osten vorliegen."