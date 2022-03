RW Ahlen: Leistungsträger Sebastian Mai steht vor dem nächsten Schritt

Rot Weiss Ahlen liegt in der Regionalliga West aktuell mit 33 Punkten auf Platz 14. Youngster Sebastian Mai ist mit dafür verantwortlich, dass die Ahlener bisher nicht viel mit dem Abstieg zu tun haben.

Rot Weiss Ahlen hat zusammen mit Rot-Weiss Essen bisher die wenigsten Spiele (27) in der Regionalliga West absolviert. Dennoch steht die Mannschaft von Trainer Andres Zimmermann mit 33 Punkten auf Rang 14 und damit über dem Strich.

Die Wersestädter haben mit dem 21-jährigen Sebastian Mai einen Spieler in ihren Reihen, der auch schon zum Ende der letzten Saison viel zum Klassenerhalt beitrug. Damals zündete Mai erst spät und konnte in den letzten zwölf Spielen der Saison sieben Torbeteiligungen zum Erfolg beisteuern.

Mai wurde ursprünglich beim SC Wiedenbrück ausgebildet und wechselte in der U19 zu Ahlen. Dort gelang ihm der Sprung in die erste Mannschaft, für die er nun seine dritte Saison spielt.

Am vergangenen Wochenende gelang den Ahlenern gegen den SC Wiedenbrück (1:0) der erste Sieg im neuen Jahr. Mit Blick auf die Saison betont der Youngster: „Wenn man die Hinrunde betrachtet, sieht man, dass wir eine gute Rolle gespielt haben, die uns nicht jeder zugetraut hat. Im neuen Jahr können wir bislang natürlich nicht zufrieden sein, wir merken auch, dass irgendetwas nicht so richtig läuft.“ Sein Zusatz: „Von dem her, wie wir spielen, kann man meistens zufrieden sein. Von den Punkten her sieht es schlechter aus als es ist.“

Der Jura-Student hat in der aktuellen Saison auch schon Höhen und Tiefen erlebt. Unter anderem wurde er von einer Verletzung länger aufgehalten als ursprünglich gedacht, wie er erklärt: „Bis zum 5. Spieltag bin ich gut reingekommen, dann musste ich verletzt passen (Muskelfaserriss, Anm. d. Red.). Aus der Verletzung bin ich schlechter rausgekommen als erhofft und habe etwas länger gebraucht. Durch zwei, drei Veränderungen im Kader ist die Mannschaft deutlich besser geworden. Ich hatte eine Phase, in der ich nicht so viele Spiele hatte, wie erhofft. Seit November, Dezember bin ich aber wieder voll dabei und meine Leistung ist seitdem auch deutlich besser.“

Der gebürtige Gütersloher hatte bereits im vergangenen Sommer zahlreiche Anfragen von anderen Klubs aus der Regionalliga West. Am Ende entschied er sich nochmal für ein weiteres Jahr an der Werse, wie er selbst begründet: „Ich habe mich damals dafür entschieden, weil ich hundertprozentiges Vertrauen gespürt habe und dachte, dass mir ein weiteres Jahr in Ahlen guttut. In dieser Saison habe ich die Leistungen quasi bestätigt.“

Mit bislang acht Scorerpunkten hat er nur drei weniger als in der gesamten letzten Saison. Sein Ziel sei es, „sich mit den Scorerpunkten im Gegensatz zum letzten Jahr zu verbessern“. Und wie sieht es in diesem Sommer aus? Immerhin studiert der Offensivspieler neben dem Fußball noch Rechtswissenschaften. Das bedeutet viel Aufwand.

Er selbst sieht das aber gelassen und kann sich den nächsten Schritt gut vorstellen, wie er selbst durchblicken lässt: „Das Studium läuft noch ein, zwei Jahre und wird mich auch noch weiter begleiten. Aber ich glaube, dass es vom Aufwand her auch möglich ist, woanders zu spielen. Man überlegt natürlich, ob vielleicht jetzt der Zeitpunkt ist, auch vom Alter her, den nächsten Schritt zu machen.“

Klar ist, dass Mai "relativ offen für den Sommer ist. Ich habe bereits ein, zwei Gespräche mit Vereinen geführt, es kommt auch noch das ein oder andere Gespräch. Von Ahlens Seite habe ich noch nichts gehört, ich möchte aber auch nicht ausschließen, noch ein weiteres Jahr hierzubleiben.“