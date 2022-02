RWO: Terranova peilt vierten Dreier in Serie an - dann kommt RWE

Beim SV Rödinghausen holte Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West den dritten Auswärtssieg in Serie. Trainer Mike Terranova lobt die Moral seiner Mannschaft.

Die letzten drei Auswärtsfahrten in der Regionalliga West sorgten bei Rot-Weiß Oberhausen für Grund zum Jubeln. Der 1:0-Erfolg beim SV Rödinghausen durch den Treffer von Fabian Holthaus markiert den dritten Sieg in der Fremde nacheinander, bevor am kommenden Samstag (14 Uhr) das Gastspiel in Ahlen auf dem Programm steht.

"Das Spiel hat uns sehr viel abverlangt", blickt ein zufriedener Mike Terranova auf das Spiel beim Tabellenachten Rödinghausen zurück. "Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Nach ungefähr zwanzig Minuten haben wir es dann aber besser geschafft. Dass wir vor der Halbzeit die wichtige Führung erzielt haben, tat uns gut."

Terranova hadert mit der Chancenverwertung

Nach dem Seitenwechsel ist vor allem ein Makel für den Trainer offensichtlich geworden, der beinahe den Sieg gekostet hätte. "In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht gut ausgespielt, da hätten wir uns auch nicht über das 1:1 beschweren dürfen. Aber es kam auf dem Platz viel über Kampf, und da haben wir abgeliefert. Für die Moral war das ein sehr wichtiger Erfolg." Mit diesem hält RWO den Kontakt zur Spitze, neun Zähler beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Essen bei einem Spiel weniger.

"Was wir an Positivem mitnehmen: Wir haben einen sehr guten Gegner geschlagen. Sie sind robust, stehen kompakt und spielen einen guten Fußball. Da musst du erstmal gewinnen", stellt Terranova seinen Respekt vor Rödinghausen - der SVR hatte vor wenigen Tagen erst Preußen Münster mit 1:0 besiegt - hervor und betont: "Wir sind sehr froh und zufrieden mit dem Sieg. Wir können auch viel mitnehmen, was wir noch verbessern müssen."

In Ahlen winkt der vierte Sieg in Folge

Gerade mit der Führung im Rücken hätte sich der Ex-Angreifer mehr Cleverness gewünscht: "Wir hätten besser umschalten müssen. Dann musst du auch nicht bis zur 96. Minute so zittern und kämpfen." Die nächste Gelegenheit, sich weiter zu verbessern, ist das Gastspiel bei Rot Weiss Ahlen. Den Tabellen-14. wird sich Terranova am Mittwoch anschauen. Da ist dann Rot-Weiss Essen zu Gast in Ahlen, sodass Terranova beide kommenden Gegner beobachten kann. Das Derby gegen RWE steigt nämlich am 12. März.

"In Ahlen ist es immer schwer, auch wenn sie nach den letzten Spielen nicht vor Selbstvertrauen strotzen werden. Wenn wir da erfolgreich sind, kommt gegen Essen ein echtes Highlight", blickt der RWO-Trainer auf das Derby, betont aber die Konzentration auf das anstehende Auswärtsspiel: "Zunächst wollen wir Schwung nach Ahlen mitnehmen und den vierten Dreier in Folge holen."