WSV: Aufstiegstraum lebt noch - Mittelfeldspieler wohl schwer verletzt

Nach dem ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2022 gibt sich der Wuppertaler SV kämpferisch im Aufstiegsrennen und bangt um einen Mittelfeldstrategen.

Das Jahr 2022 begann für den Wuppertaler SV alles andere als nach Plan. Erst verloren die Wuppertaler die beiden Spitzenspiele gegen Rot-Weiss Essen (1:2) und bei Fortuna Köln (0:1). Die folgenden Begegnungen gegen den Bonner SC, SV Straelen und Fortuna Düsseldorf II fielen allesamt aus. Dementsprechend sieglos reisten die Wuppertaler nach Homberg.

Dort konnten die Rot-Blauen mit 2:0 nun den ersten Sieg feiern.

Der Abstand auf den Tabellenführer Rot-Weiss Essen beträgt nichtsdestotrotz weiterhin zehn Punkte. Preußen Münster mit einem Spiel mehr und Fortuna Köln mit einem Spiel weniger sind auf fünf Punkte enteilt. Zur Erinnerung: Nur der Meister steigt in die 3. Liga auf. Den Aufstieg hat Wuppertal-Trainer Björn Mehnert aber noch nicht komplett abgeschrieben: „Fußball ist so verrückt. Wer das Spiel gegen Homberg gesehen hat, weiß, was im Fußball alles passieren kann. Wir schauen einfach mal. Wir wissen, dass die anderen brutal konstant sind. Wir sind aktuell aber auch nur einen Punkt hinter der Hinserien-Bilanz und die war ja nicht ganz so schlecht. Wir müssen weiter hart arbeiten und uns jeden Sieg erspielen und erkämpfen. Und dann sehen wir am Ende, wo wir stehen.“

Auch die Spielwertung des abgebrochenen Spiels zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster steht noch aus, was für eine weitere Brisanz und Hoffnung im Aufstiegskampf sorgen könnte. Auch Mehnert spielt darauf an und gibt sich kämpferisch: „Wir wissen noch nicht, wie das Spiel Essen gegen Münster gewertet wird. Schluss ist erst am Ende und dann wird abgerechnet. Wir sind in der Lauer-Position, im Windschatten. Wir gucken aber wirklich nicht auf andere, damit sind wir gut gefahren. Jetzt schauen wir erstmal auf das Pokalspiel am Dienstag.“ Dort trifft der WSV auf den SC Velbert (Dienstag, 01. März, 19.30 Uhr).

Erster Verdacht: Offener Nasenbeinbruch

Vor dem Kracher gegen den SC Preußen Münster am nächsten Regionalligaspieltag (Sonntag, 06. März, 14 Uhr) haben die Wuppertaler aber noch eine Hiobsbotschaft zu verkraften. Mittelfeldspieler Valdet Rama prallte gegen Homberg in einem Luftzweikampf unglücklich mit einem Mitspieler zusammen und ging zu Boden. Die erste Diagnose von Björn Mehnert ist ernüchternd: „Die Vermutung ist, dass es ein offener Nasenbeinbruch ist. Auch die Augenhöhle sah nicht gut aus. Ich bin kein Arzt, aber es war sehr dick geschwollen über dem Auge. Wir müssen jetzt einfach abwarten. Die Daumen drücken und hoffen, dass es nicht so schlimm ist.“