Fortuna Köln: "Da ist man ohnmächtig" - Fortuna-Boss fühlt mit RWE-Chef

Am Mittwoch kann Fortuna Köln mit einem Sieg beim FC Wegberg-Beeck bis auf zwei Punkte an Rot-Weiss Essen herankommen. Der Fortuna-Boss ist stolz auf die Mannschaft.

Fortuna-Präsident Hanns-Jörg Westendorf ist einfach nur erfreut, was die Kölner Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet hat. Er hofft, dass sich das Team weiter für das große Engagement belohnt und am Mittwoch beim FC Wegberg-Beeck siegt. Dann wird es seiner Meinung nach oben in der Tabelle "so richtig kuschelig".

RevierSport hat mit dem Fortuna-Köln-Boss am Dienstag gesprochen.

Hanns-Jörg Westendorf, die Fortuna kann bis auf zwei Punkte an Rot-Weiss Essen herankommen. Ist das für Mittwoch ein zusätzlicher Motivationsschub?

Wir kennen die Konstellation. Wir können am Mittwoch Zweiter werden. Aber ich warne davor, den FC Wegberg-Beeck zu unterschätzen. Sie haben auch gegen Essen 1:1 gespielt. Wir werden auf einen leidenschaftlichen Gegner treffen, die Bodenverhältnisse werden nicht die besten sein, da musst du auch erst einmal bestehen. Es wird ein ähnlich schweres Spiel wie zuletzt in Lotte. Aber klar: Wir sind in Schlagweite und wollen an Münster und Essen dranbleiben.

Beide haben am Sonntag beim Stande von 1:1 einen Abbruch erlebt. Was sagen Sie zu diesen Vorkommnissen in Essen?

Ich habe auf ein 1:1 als Endergebnis gehofft (lacht). Aber Spaß bei Seite: Das, was da passiert ist, wünscht man keinem Verein. Ich kann mir gut vorstellen, was Marcus Uhlig und seine Kollegen da durchmachen. Da ist man als Verantwortlicher ohnmächtig. Da kannst du nichts machen, würdest aber am liebsten alles gerade biegen. Das geht aber nicht mehr. Ich will da weder in der Haut der Essener, noch der Münsteraner noch des Sportgerichts stecken. Denn klar: Essen hofft auf ein Wiederholungsspiel, Münster will die drei Punkte, jetzt muss das Sportgericht entscheiden. Nur unser Wunsch vom 1:1 geht nicht in Erfüllung. Oder vielleicht gibt es doch ein Wiederholungsspiel, ich weiß es nicht.

(lacht) Fragen sie mich mal nach dem Münster- und Essen-Spiel, dann haue ich entweder einen raus oder sage ihnen wie wir die nächste Regionalliga-Saison planen. Hanns-Jörg Westendorf auf die Frage nach dem Saisonziel

Was macht denn die Fortuna aktuell so stark?

Wir haben das letzte Spiel Ende August bei Rot-Weiss Essen mit 1:2 verloren. Das ist unfassbar und ich muss ehrlich sagen, dass wir positiv von dieser Mannschaft überrascht sind. Es macht einfach Spaß, dem Trainer und seinen Jungs zuzuschauen. Normalerweise wären wir mit dieser Punktzahl schon oben, aber da sind Münster und Essen, die es genauso gut machen. Es bleibt spannend.

Wann werden Sie denn mal offensiver in Sachen Saisonziel?

(lacht) Fragen sie mich mal nach dem Münster- und Essen-Spiel, dann haue ich entweder einen raus oder sage ihnen wie wir die nächste Regionalliga-Saison planen.

Mal im ernst: Will die Fortuna denn nicht aufsteigen?

Ich will nicht zu tief stapeln. Wenn man unsere Verhältnisse unter die Lupe nimmt, dann sind aber Preußen Münster und Rot-Weiss Essen nochmal andere Nummern. Sie haben andere, bessere Möglichkeiten. Aber aktuell stehen wir ja gut da. Mal schauen, was noch möglich ist.

Wie sieht es eigentlich um die Zukunft des Erfolgstrainers Alexander Ende aus?

Der Vertrag läuft aus, das ist richtig. Wir wissen, was wir an Alex haben, er weiß, was er an uns hat. In der nächsten Zeit werden wir uns mal zusammensetzen. Ich bin da ganz guter Dinge, was diese Personalie angeht.