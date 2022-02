Vor 15 Jahren: Als RWE Köln vorführte - "Wir haben sie demoliert"

Heute auf den Tag genau, am 18. Februar 2007, sahen die Fans im Georg-Melches-Stadion ein Spiel, das in die Geschichtsbücher von Rot-Weiss Essen ging.

Rot-Weiss Essen 5, 1. FC Köln 0! So lautete das Ergebnis am 18. Februar 2007, dem 22. Spieltag der 2. Bundesliga. Am Ende der Saison stieg RWE als Sechzehnter in die damalige drittklassige Regionalliga Nord ab, der FC beendete die Serie auf einem enttäuschenden zehnten Platz. Darüber hinaus wurde den Kölnern der Karnevalssonntag 2007 aber mal so richtig verdorben.

RevierSport griff am Freitag, auf den Tag genau 15 Jahre später, an den Hörer und wählte die Nummer von Serkan Calik. Er war einer der Essener Helden in diesem Sensationsspiel. Auf die Frage, was denn heute vor 15 Jahren passierte, kam aus Calik wie aus der Pistole geschossen sofort heraus: "Na klar weiß ich das: da haben wir den 1. FC Köln demoliert. Es war unfassbar. Ich habe einiges in der Karriere erlebt. Aber das war ein absolutes Highlight. Die Hafenstraße war ausverkauft und die Stimmung brutal. Echter Hafenstraßen-Flair - unglaublich, geil."

Die waren beide 1,90 Meter groß und ich komm da mit meinen 1,67 Meter daher und erziele ein Kopfall-Tor. Das muss man sich mal reinziehen - Wahnsinn, oder? Ich habe beide aber zerstört. Es war wirklich eines meiner besten Spiele überhaupt. An diese Partie werde ich mich immer erinnern. Serkan Calik über seine Gegenspieler im Spiel gegen Köln

Der 35-Jährige machte auch eines seiner besten von insgesamt 57 Pflichtspielen (fünf Tore, fünf Vorlagen) für RWE. Calik erzielte gegen den 1. FC Köln das 3:0 und war auch am 5:0 mit einer Vorlage beteiligt. Seine Gegenspieler waren Alpay Özalan und Fabio Luciano. "Die waren beide 1,90 Meter groß und ich komm da mit meinen 1,67 Meter daher und erziele ein Kopfall-Tor. Das muss man sich mal reinziehen - Wahnsinn, oder? Ich habe beide aber zerstört. Es war wirklich eines meiner besten Spiele überhaupt. An diese Partie werde ich mich immer erinnern", erzählt Calik.

18. Februar 2007: Rot-Weiss Essen: Zaza - S. Lorenz, Kläsener (86. Bemben), Hysky, Bieler - Barut, Lorenzon, Özbek, Kiskanc (84. Epstein) - Boskovic, Serkan Calik (80. Okoronkwo). Trainer: Lorenz-Günter Köstner. 1. FC Köln: S. Wessels - Haas (46. Chihi), Alpay (57. Mitreski), Fabio Luciano, Johnsen - Sinkiewicz, Lagerblom, Scherz, Broich, André (46. Helmes) - Tiago. Trainer: Christoph Daum. Schiedsrichter: Michael Weiner. Tore: 1:0 Kiskanc (16.), 2:0 Boskovic (39.), 3:0 Calik (41.), 4:0 Barut (54.), 5:0 Boskovic (69.). Gelbe Karten: Özbek, Lorenzon, Boskovic - Sinkiewicz, Scherz. Zuschauer: 16.152.

Er vergleicht dieses Match gar mit seinem vielleicht besten Auftritt. "Ich erinnere mich noch, als ich für Galatasaray unter Trainer Karl-Heinz Feldkamp im Derby bei Fenerbahce von Beginn an auflaufen durfte. Mein Gegenspieler war Roberto Carlos. Ein unfassbares Tier. Und ich habe ihn an diesem Tag schwindelig gespielt", erinnert sich Calik und erzählt weiter: "Carlos Dunga, ehemaliger brasilianischer Nationaltrainer, saß auf der Tribüne bei diesem Spiel. Bei Fenerbahce spielten damals einige Brasilianer. Nach dem Spiel sagte er im TV, dass die Nummer 61 von Galatasaray der beste Mann war. Das war meine Nummer. Ich war sehr stolz - ähnlich wie nach dem 5:0-Sieg mit RWE gegen Köln."

14 Jahre war Calik als Profi aktiv, seit 13 Jahren steckt sein Herzensklub Rot-Weiss Essen in der Regionalliga fest. Ein Unding für den ehemaligen Süper-Lig-Profi. Calik: "Auch wenn ich nur zwei Jahre in Essen gespielt habe, liebe ich den Verein. Das waren mit die besten zwei Jahre in meiner Karriere. Ich fasse es einfach nicht, dass dieser Verein in der 4. Liga feststeckt. Es wird einfach Zeit, dass RWE erwacht. Ich glaube, dass es in dieser Saison der Fall sein wird. Wenn nicht, jetzt wann dann?"