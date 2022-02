Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen besiegte Fortuna Düsseldorf II in einem umkämpften Spiel mit 4:1 (1:0). Es war ein hartes Stück Arbeit für den Primus.

Am Sonntag feierten die Fans von Rot-Weiss Essen ausgerechnet gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf ihr Stadion-Comeback an der Hafenstraße. Welch ein Zufall! Bereits am 02. Oktober 2020 war es das Heimspiel gegen die Landeshauptstädter, welches – nach über sieben Monaten Pause – wieder RWE-Anhänger in das Stadion zuließ. Damals gewann Essen mit 2:0. Dieser Erfolg wiederholte sich auch in dieser Saison – Rot-Weiss siegte in einem intensiven Spiel mit 4:1 (1:0).

Immer wenn man bei uns denkt, dass es nicht so gut läuft, zeigen die Jungs eine überragende Mentalität. Ich bin richtig stolz, wie die Mannschaft das annimmt. Egal, welche Drucksituation es gibt. Wir schießen drei Tore in Unterzahl – das ist stark. Das war ein wichtiger Sieg für unseren Weg und die Moral. RWE-Trainer Christian Neidhart.

Dass seine Mannschaft trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichstreffers und einer Gelb-Roten Karte gegen Luca Dürholtz (65. Minute) die Partie in den letzten 20 Minuten noch für sich entscheiden konnte, machte RWE-Coach Christian Neidhart besonders glücklich: "Für mich war es kein Platzverweis, Luca hat aus meiner Perspektive den Ball gespielt. Aber: Immer wenn man bei uns denkt, dass es nicht so gut läuft, zeigen die Jungs eine überragende Mentalität. Ich bin richtig stolz, wie die Mannschaft das annimmt. Egal, welche Drucksituation es gibt. Wir schießen drei Tore in Unterzahl – das ist stark. Das war ein wichtiger Sieg für unseren Weg und die Moral."





Sein Gegenüber Nico Michaty gab sich als fairer Verlierer. "Das Ergebnis hört sich sehr deutlich an. Es war eigentlich ein enges Spiel mit außergewöhnlichen Witterungs- und Platzverhältnissen. Beide Teams haben die Situation gut angenommen. Die Gelb-Rote Karte war dann eher für uns ein Nachteil. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für den Gegner. Ich glaube, dass man dann die individuelle Qualität von RWE gesehen hat, so ein Spiel noch deutlich zu gewinnen", bilanzierte der Düsseldorf-II-Trainer.

Auswärtspartie in Homberg steht bevor

Für den Tabellenführer geht es am kommenden Samstag (12. Februar, 14 Uhr) mit dem Auswärtsduell beim Abstiegskandidaten VfB Homberg weiter. Diese Partie fällt für Essen in die Kategorie: Pflichtaufgabe. Auch wenn der VfB in dieser Spielzeit den beiden Spitzenteams Preußen Münster (2:2) und Fortuna Köln (0:0) jeweils ein Remis abtrotzte, reisen die Rot-Weissen als haushoher Favorit ins PCC-Stadion und wollen dieser Rolle auch gerecht werden.