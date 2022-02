RWE wird 115: So wurde im Stadion an der Hafenstraße gefeiert

Rot-Weiss Essen ist am 1. Februar 2022 115 Jahre alt geworden. Die Fans feierten das Vereinsjubiläum bereits in der Nacht mit einem Feuerwerk in der Stadt. Am Abend ging es im Stadion weiter.

115 Jahre Rot-Weiss Essen: Der Traditionsklub und Deutsche Meister von 1955 feiert an diesem Dienstag, am 1. Februar 2022, sein 115. Vereinsjubiläum. Offiziell gab es keine Feier, doch einige Fans hatten da ihre eigenen Ideen, die sie umsetzten. Kurz nach Mitternacht ließen einige RWE-Anhänger ihren Verein mit einem Feuerwerk in der Essener City hochleben. Am Dienstagabend, um Punkt 19.07 Uhr, ging es dann im Stadion an der Hafenstraße weiter. Hier kamen auf der Westtribüne Bengalos zum Einsatz. Ein Banner mit der Aufschrift "115 Jahre Rot-Weiss Essen" erinnerte daran, warum dieses Feuerwerk veranstaltet wurde.



Zur Startseite