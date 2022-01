Schalke: U23-Spieler wechselt in die 3. Liga

Die Regionalliga-Zweitvertretung des FC Schalke 04 verliert einen talentierten Abwehrspieler. Der Schalker wechselt in die 3. Liga.

Der 20-jährige Brooklyn Ezeh wechselt von der Regionalliga-Mannschaft des Zweitligisten FC Schalke 04 zu Viktoria Berlin. Beim Drittligisten erhält der Linksverteidiger nach RevierSport-Informationen einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Am Montag, den 17. Januar 2022, startete Ezeh bereits mit den Himmelblauen ins Training.

"Ich habe mich für Viktoria Berlin entschieden, da es ein toller Verein ist, um sich weiterzuentwickeln. Ich habe den Eindruck, dass Viktoria Berlin ein Klub ist, der viele Ambitionen hat, auch wenn er noch nicht lange in der 3. Liga spielt. Man erkennt die Ambitionen, den Klub aufzubauen, erfolgreich zu sein und vielleicht auch einmal höher zu spielen. Ich möchte allen zeigen, was ich drauf habe, so viele Spiele wie möglich machen und mit der Mannschaft möglichst viele Erfolge einfahren", sagt Ezeh über seinen neuen Klub und seine Ziele bei Viktoria Berlin.

Für Viktorias Cheftrainer Benedetto Muzzicato ist der Transfer von Ezeh ein Gewinn für alle Beteiligten: "Er ist ein sehr interessanter Junge mit einer starken Physis, viel Tempo und einem starken linken Fuß. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der gefährliche Standards schlagen kann. In den Gesprächen konnte man spüren, dass er sich verbessern will, hungrig ist und dass er ein Spieler ist, den man eher bremsen als motivieren muss. Es gilt nun, ihm zeitnah unsere Spielidee näherzubringen, ihm aber auch Zeit zu geben, diese zu verinnerlichen. Ich freue mich, dass wir ihn sportlich inspirieren konnten und er sich für uns und den Schritt in die 3. Liga entschieden hat."

Der gebürtige Hamburger Brooklyn Ezeh wurde beim Hamburger SV ausgebildet. Er wechselte im Juli 2020 dann zu den Königsblauen. In der U23 des FC Schalke 04 kam Ezeh seitdem auf insgesamt 42 Einsätze. In der abgelaufenen Hinrunde bestritt er aber nur acht Begegnungen über lediglich 313 Spielminuten.