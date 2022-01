1. FC Köln II: Katterbach ins Ausland, neuer Stürmer ab 1. Juli

Es ist das Schicksal aller U-Mannschaften. Sie dienen zur Ausbildung für den Profibereich. Große Umbrüche sind die Regel. Beim 1. FC Köln II ist das in diesem Winter der Fall.

Gute Arbeit wird belohnt: in diesen Fällen mit Wechseln zu anderen Klubs. Der 1. FC Köln hat in diesem Winter einige Jungprofis, die bis dato für die Regionalliga-Mannschaft im Einsatz waren, abgegeben.

Jüngstes Beispiel: Noah Katterbach, der 18 Partien in der Hinrunde in der Regionalliga West bestritt. Der Linksfuß, der sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann, wechselt auf Leihbasis zum Schweizer Topklub FC Basel. "Das letzte halbe Jahr war nicht einfach für mich. Ich habe hart an mir gearbeitet und möchte das beim FC Basel weiterführen. Der FC Basel ist ein toller Verein mit guten Ambitionen und genau der richtige Schritt, um mich fußballerisch und charakterlich weiterzuentwickeln", erklärt der 20-Jährige, der in Köln einen Vertrag bis zum Sommer 2024 besitzt. Nach "Express"-Informationen wird Katterbach, der in der Bundesliga bereits 40 Einsätze verbuchte, bis zum Sommer 2023 an Basel verliehen.

Cestic und Castrop sind auch weg - Mekoma ab Sommer da

Zuvor hatten die Kölner bereits Sava-Arangel Cestic (HNK Rijeka), der seinen Vertrag auflöste, sowie Jens Castrop (1. FC Nürnberg, ausgeliehen) abgegeben. Marius Laux, immerhin bis dato Abwehrchef der U21 von Mark Zimmermann, beendete seine Karriere und übernahm den Teammanager-Posten bei den Profis.

Derweil konnte die U21 auch einen Zugang vermelden. Der 17-jährige Stürmer Jeremy Mekoma (FC Karbach) absolvierte das Spanien-Trainingslager mit den Kölnern und auch seinem neuen Team, für das er ab Sommer 2022 spielen wird. Das gab der "Effzeh" bekannt.

Einen Wermutstropfen trotz guter Bedingungen gab es allerdings nach der Spanien-Rückkehr: Stürmer Florian Dietz, Jaehwan Hwang und Mittelfeldtalent Joshua Schwirten verletzten sich im Trainingslager und stehen der U21 erst einmal nicht zur Verfügung. Sie werden wohl auch das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen verpassen.