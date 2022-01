Regionalliga West: Klubs gucken auf Fortuna Düsseldorf

Das Abschneiden der Zweitliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf hat auch Einfluss auf den Abstiegskampf in der Regionalliga West. RevierSport erklärt warum.

Beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hängt der Haussegen schief. Auch wenn der Traditionsklub aus Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Woche mit Alexander Jobst einen namhaften, neuen Vorsitzenden präsentiert hat, steckt der Klub in Abstiegsnöten. Die Mannschaft von Trainer Christian Preußer ist aktuell 14. und hat das Auftaktspiel der Rückserie mit 0:3 gegen Werder Bremen verloren. Zudem ist jetzt mit Kristoffer Peterson nach seinem groben Foulspiel auch noch ein Leistungsträger in der Offensive gesperrt.

Vor dem Spiel am kommenden Freitag gegen den 1. FC Nürnberg beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz zur 3. Liga nur drei Punkte. Auch die abstiegsbedrohten Klubs in der Regionalliga West dürften auf die Partien der Fortunen nun etwas mehr achten, denn ein Abstieg des Klubs hätte auch Folgen für sie.

Denn: In den Statuten für die Auf- und Abstiegsregelung der Regionalliga West heißt es: „Kommt ein Verein/eine Mannschaft aus den Lizenzligen in die 3. Liga, steigt die in der Regionalliga West spielende zweite Mannschaft dieses Vereins ab und rückt an den Schluss der Tabelle. Die Anzahl der Absteiger verringert sich entsprechend.“ Zudem heißt es später weiter: „Zweite Mannschaften von Drittligisten und dritte Mannschaften von Lizenzvereinen sind nicht teilnahmeberechtigt.“

Bedeutet im Klartext: Die U23 von Fortuna Düsseldorf müsste zwangsabsteigen und nur vier weitere Vereine müssten in die Oberliga absteigen, unabhängig vom Abschneiden der Elf von Trainer Nico Michaty.

Die Zahl der Absteiger reduziert sich übrigens ebenfalls, wenn aufgrund von Verzichten weniger als vier Mannschaften aus den Oberligen Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen aufsteigen würden.

Keinen Einfluss auf die Abstiegsfrage hat übrigens ein etwaiger Lizenzentzug eines NRW-Drittligisten. Dann würde die Liga einfach um eine weitere Mannschaft aufgestockt.