KFC Uerdingen: Voigt über die Rückrunde, Neuzugänge und Punktabzug

Der KFC bildet das Schlusslicht der Tabelle in der Regionalliga West. Auch die Causa um den Punktabzug ist noch nicht vom Tisch. RS sprach mit dem KFC-Trainer über den Stand der Dinge.

Vergangenen Donnerstag konnte der KFC Uerdingen eine erfreuliche Nachricht verkünden. Nach offiziellen Angaben des Vereins wird das Insolvenzverfahren rund um den KFC am Monatsende erfolgreich abgeschlossen.

Neben dieser erfreulichen Nachricht aus Sicht der Uerdinger Fans, schwebt der vor der Saison verhängte Abzug von neun Punkten im Ligabetrieb wie ein Damoklesschwert über dem Traditionsverein. Der Abstand zu Platz 15 und damit dem rettenden Ufer für den krisengebeutelten Verein beträgt uneinholbar scheinende 18 Punkte. Sollte dem KFC in Zukunft die Strafe erlassen werden, wären es demnach "nur" noch neun Zähler. Dadurch würde ein Verbleib in der Regionalliga nicht mehr völlig ausweglos erscheinen.

Cheftrainer Alexander Voigt kündigte vor der Winterpause an, dass er die Pause dazu nutzen wolle, seine Spieler besonders im Bereich der Fitness auf ein neues Niveau zu hieven. Über die Entwicklung bilanzierte Voigt nach dem 1:6 bei Rot-Weiß Oberhausen: „Wir machen Fortschritte und haben in den letzten Wochen sehr viel trainiert und das ist nicht nur so dahergesagt. Ich glaube, dass die ein oder anderen Jungs schon erstaunt darüber waren, wie viel ich von ihnen verlangt habe. Auch in den bisherigen Testspielen konnte man bei dem ein oder anderen schon große Fortschritte sehen und wir werden in Zukunft weiter daran arbeiten.”

Neuzugang mit Bundesliga-Erfahrung

Mit sofortiger Wirkung wird der ehemalige Bundesligaprofi Levan Kenia das Mittelfeld des KFC Uerdingen verstärken. Der 31-jährige Georgier kommt auf insgesamt elf Einsätze im deutschen Oberhaus für den FC Schalke 04. "Levan merkt man seine Erfahrung und Qualität natürlich direkt an. Er hat ein tolles Spielverständnis und er ist jemand, der uns, wenn er wieder topfit ist, auf alle Fälle weiterhelfen kann. Besonders im Offensivspiel und in anderen taktischen Dingen wird er eine riesige Verstärkung sein, das kann man bereits erkennen”, bilanzierte Voigt über den neuen Mann.

Auch der 21-jährige Jonathan Canto wechselte erst kürzlich vom dänischen Drittligisten Hellerup IK nach Krefeld. Nach Aussagen des Trainers habe auch Canto seine Sache bisher ordentlich gemacht. Jedoch fügte er hinzu, dass auch er weiter an seiner Fitness arbeiten müsse und noch Zeit benötige, um sich in der Mannschaft komplett zurechtzufinden.

Frage um Punktabzug bleibt weiterhin ungeklärt

Ob mit oder ohne Punktabzug, der KFC Uerdingen wird ein enormes Maß an Arbeit an den Tag legen müssen, um die aktuelle Spielklasse zu halten. Trainer Voigt hat die Hoffnung indes noch nicht aufgegeben: „Dass die Insolvenzgeschichte positiv ausgegangen ist, war natürlich auch ein gutes Signal an die Mannschaft. Wenn wir es jetzt noch hinbekommen sollten den Punktabzug abzuwenden, haben wir noch eine Chance. Es sind noch sehr viele Spiele zu machen und ich glaube, dass die Mannschaft wirklich merkt, dass es noch zu schaffen ist und die Hoffnung nicht aufgibt. Wir als Trainerteam versuchen das jede Woche zu vermitteln und ich denke auch, dass wenn die Dinge positiv für uns laufen, wir in Zukunft noch ein Wörtchen mitreden können."