Alemannia Aachen will die Abstiegsränge der Regionalliga West so schnell wie möglich verlassen. Auf der Position des Geschäftsführers soll nun ein Multitalent helfen.

Sascha Eller ist der neue Geschäftsführer beim Regionalligisten Alemannia Aachen. Das hat der Verein in den Tagen nach dem Jahreswechsel bekanntgegeben. Außerdem sei er vorerst gemeinsam mit Trainer Fuat Kilic mit der sportlichen Planung der ersten Mannschaft betraut.

Eller ist 46 Jahre alt und studierter Sportfachwirt, der darüber hinaus über eine Ausbildung zum Kaufmann verfügt und in diesem Feld ebenso in ausbildender Funktion tätig war, fungierte zwischen 2018 und 2020 zunächst als Trainer der U17 und anschließend als Coach der U19 sowie Koordinator des Leitungsbereiches am Tivoli. Mit den B-Junioren feierte er in der Spielzeit 2018/19 den Aufstieg in die Bundesliga. Seit Juli 2021 war Eller als Sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums der Alemannia aktiv. Vor seiner Zeit in der Kaiserstadt war der A-Lizenzinhaber unter anderem Jugendtrainer bei Darmstadt 98 und dem FSV Frankfurt sowie Coach bei Regionalligist Wormatia Worms, in seiner Geburtsstadt.

"Der Verein liegt mir sehr am Herzen und ich habe bereits umfassende Einblicke in sämtliche Ebenen bei der Alemannia erhalten. Gemeinsam mit Fuat Kilic gilt es nun, die Aufgaben, die uns in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten erwarten, mit Elan und aller Kraft zu bewältigen. Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam an den entscheidenden Stellschrauben drehen können, um die herausfordernde Situation zu meistern", gab sich Eller gegenüber Vereinsmedien kämpferisch.

Aachen kämpft gegen den Abstieg

Die Aachener stehen aktuell auf Platz 18 und befinden sich damit in akuter Abstiegsgefahr. Aktuell liegen sie vier Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz, den die Sportfreunde Lotte belegen. Nun soll Eller sowohl im sportlichen als auch im kaufmännischen Bereich dabei helfen, die Alemannia schnell wieder in ruhigeres Fahrwasser zu lenken.