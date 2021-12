KFC Uerdingen : Voigt freut sich über Ex-Schalke-Profi - Trio spielt keine Rolle

Der KFC Uerdingen liegt abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga West. Warum Alexander Voigt immer noch an den Klassenerhalt glaubt, erklärt er im RS-Gespräch

Alexander Voigt über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wenn irgendeiner auch nur den Hauch von Zufriedenheit hätte, wäre er am falschen Ort. Das einzige, was uns bleibt, ist eine Mini-Chance und die Restrunde mit vielen Spielen. Wir haben eine Vorbereitung über knapp drei Wochen. Da kann man einiges trainieren und sich intensiv vorbereiten. Wir werden die Zeit nutzen und hoffentlich positiv in das Jahr 2022 starten."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir haben unser Funktionsteam vergrößert. Das freut mich sehr. Levan Kenia ist zudem auch einsatzfähig, ein spielender Co-Trainer. Er hat schon einige Male mittrainiert und gezeigt, dass er uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Levan ist topfit und könnte noch sehr wichtig werden. Derweil haben wir auch drei Spielern nahegelegt, den Verein zu verlassen. Es reicht einfach nicht. Ich möchte keine Namen nennen, aber mit diesen Jungs planen wir nicht mehr."

… die Ziele für 2022:

"Mehr Siege zu holen als in 2021. Das dürfte nicht schwer werden. Denn wir haben eben nur gegen Lotte gewonnen. Wir wollen alles raushauen, uns nichts nachsagen lassen und einfach bis zum Umfallen kämpfen. Wir werden von Spiel zu Spiel schauen und dann sehen, was noch möglich ist."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Wir starten am 3. Januar, es gibt kein Trainingslager. Am 7. Januar testen wir gegen Teutonia St. Tönis, am 8. Januar gegen Rot-Weiß Oberhausen und 15. Januar gegen den 1. FC Bocholt."