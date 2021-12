KFC-Boss: Kampf vs. Punktabzug, Stadion, Insolvenz und Sponsoren

Eigentlich kann Regionalliga-Schlusslicht KFC Uerdingen schon für die Oberliga-Saison 2022/2023 planen. Eigentlich. Denn der Neun-Punkte-Abzug ist immer noch nicht geklärt.

Damien Raths ist ein viel beschäftigter Geschäftsmann. Als wir mit dem 35-jährigen ledigen Luxemburger telefonieren, erwischen wir ihn gerade in Frankfurt am Main. "Ich stehe mal wieder im Stau. Das raubt mir viele Nerven, aber vor allem Zeit", sagt er. Zeit, die er auch gerne in die Arbeit beim KFC Uerdingen investieren würde. Denn es gibt noch viel zu tun, wie er im RevierSport-Gespräch verrät.

Wir haben mit dem Vorsitzenden des KFC, der Gründer und Besitzer von "Raths Sportmanagement" und im internationalen Sport in den Bereichen Marketing, Sponsoring, Merchandising, TV-Rechte und Investitionen tätig ist.

Damien Raths über...

die aktuelle sportliche Lage nach dem Trainerwechsel: "Das alles überrascht mich nicht. Mir war klar, dass das nicht einfach wird. Es liegt alles tiefer als nur beim Trainer. Von heute auf morgen kann man da nicht viel verändern. Es war uns klar, dass wir jetzt nach dem Trainerwechsel nicht plötzlich ein Aufstiegsfavorit werden. Nein! Wir sind von Alexander Voigt überzeugt, wir gehen den Weg weiter und brauchen einfach Geduld. Es wäre schön, wenn wir das Spieljahr 2021 mit einem Erfolg beenden würden. Dann haben wir im Winter mal über drei Wochen eine richtige Vorbereitung. Darauf freut sich auch das Trainerteam. Hier kann man einiges erarbeiten und dann gestärkt in die Restrunde gehen."

Die Verhandlungen über den Punkte-Abzug laufen noch. Wir sehen das nicht ein und sind rechtlich dagegen vorgegangen. So einen Fall gab es ja auch noch nicht, dass man einen Punktabzug wegen einer Folge-Insolvenz der ersten Insolvenz erhält. Damien Raths

den Klassenerhalt und den Neun-Punkte-Abzug: "Natürlich glauben wir noch an den Klassenerhalt. Im Fußball ist immer alles möglich. Die Verhandlungen über den Punkte-Abzug laufen noch. Wir sehen das nicht ein und sind rechtlich dagegen vorgegangen. So einen Fall gab es ja auch noch nicht, dass man einen Punktabzug wegen einer Folge-Insolvenz der ersten Insolvenz erhält. Wir werden in dieser Angelegenheit mit Prof. Christoph Schickhardt von einem renommierten Anwalt vertreten und gehen davon aus, dass uns am Ende Recht gegeben wird. Wenn wir nicht davon ausgehen würden, dann hätten wir auch keinen Anwalt eingeschaltet. Bis wann das Urteil stehen wird? Diese Frage kann ich leider auch nicht beantworten. Aber es sollte schon vor dem ersten Spiel im neuen Jahr Klarheit herrschen."

die Weiterentwicklung außerhalb des sportlichen Bereichs: "Hier muss ich sagen, dass wir, bis auf die sportlichen Ergebnisse, sehr gut unterwegs sind. Wir wachsen stetig. Neue Sponsoren kommen hinzu, weitere haben sich angekündigt. Zudem suchen wir weiterhin ein Objekt für unsere Geschäftsstelle. Das ist alles im Gange. Wir sind da wirklich auf einem guten Weg."

die Rückkehr in die Grotenburg: "Das wollen wir doch alle. Vorweg kann ich sagen, dass es zu diesem Thema zeitnah eine öffentliche Informationsveranstaltung geben wird. Ich kann verraten, dass wir an einer Rückkehr in die Grotenburg arbeiten. Ich will da aber auch keine Prognosen wagen, wann das der Fall sein wird."

Wir gehen davon aus, dass wir im Februar die Insolvenz beendet haben. Dann werden wir hoffentlich schuldenfrei starten und einen echten Neuanfang beginnen können. Dann ist der KFC endgültig gerettet. Auf diesen Tag freue nicht nur ich mich, sondern alle KFC-Fans. Damien Raths

das Ende der Insolvenz: "Wir gehen davon aus, dass wir im Februar die Insolvenz beendet haben. Dann werden wir hoffentlich schuldenfrei starten und einen echten Neuanfang beginnen können. Dann ist der KFC endgültig gerettet. Auf diesen Tag freue nicht nur ich mich, sondern alle KFC-Fans."

seine bisherige Zeit beim KFC: "Ich brenne genauso wie am Anfang für diesen tollen Verein. Ich arbeite zu 120 Prozent für den KFC. Meine Kollegen und ich haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Aber mit einer guten Organisation und einer guten Assistentin kann ich das alles so managen, dass ich sowohl die Geschäfte des KFC als auch meine persönlichen Dinge bewerkstelligen kann. Die ersten drei Monate waren hart. Da konnte ich nur für den KFC arbeiten, weil man sich erst einen richtigen Überblick über alles verschaffen musste. Mittlerweile ist einiges einfacher geworden. Nichtsdestotrotz haben wir noch viel Arbeit vor uns."

die KFC-Fans: "Sie sind sensationell! An dieser Stelle möchte ich den Fans auch ein großes Lob aussprechen. Sie sind immer da, egal bei welchem Wetter, egal wie die Mannschaft vorher gespielt hat. Das ist alles andere als selbstverständlich, davor ziehe ich meinen Hut. Diese Fan-Base gibt auch mir die Kraft, die viele Arbeit zu bewerkstelligen. Und: Aktionen wie gegen Schalke, als die Fans die Mannschaft zur Rede stellten, unterstütze ich. Ab und an muss man sich dann auch die Meinung sagen. Ich war auch vor Ort und muss sagen, dass alles in Gelsenkirchen schrecklich war, das Wetter und unser Spiel. Man darf verlieren, aber nicht so. Und das haben die Fans auch gut erkannt."