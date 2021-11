Die Regionalliga West hat mit Preußen Münster - vorerst - einen neuen Tabellenführer. Die Adlerträger bezwangen Wiedenbrück, Düsseldorf II siegte gegen Aachen, Schalke II gegen Uerdingen.

SC Preußen Münster – SC Wiedenbrück 1:0

Preußen Münster hat zumindest für eine Nacht Rot-Weiss Essen von der Spitze der Regionalliga West gestürzt. Zu Hause gegen den SC Wiedenbrück feierte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann einen 1:0-Erfolg.

Henok Teklab zog nach 13 Minuten ab, Bjarne Pudel fälschte unhaltbar ab - 1:0. In der Folge hatten die Adlerträger weitere gute Gelegenheiten, die jedoch allesamt ausgelassen wurden. Doch trotz zittriger Schlussphase genügte am Ende das eine Tor, um den sechsten Sieg in Serie einzufahren und auf Platz eins zu klettern.

RWE, nun mit zwei Punkten und einem Spiel weniger als Münster, kann am Samstag (14 Uhr) mit einem Sieg gegen den SV Rödinghausen wieder nachlegen.

FC Schalke 04 II – KFC Uerdingen 05 4:1

Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 hat den KFC Uerdingen mit 4:1 bezwungen. Bleron Krasniqi brachte die Königsblauen mit dem ersten Angriff bereits nach zwei Minuten in Front.

Kurz nach Wiederanpfiff stellte Timo Becker nach einem Freistoß per Kopf auf 2:0. Julius Schell (76.) und Rufat Dadashov (79.) sorgten schließlich für klare Verhältnisse. Die Krefelder fanden offensiv kaum statt, der Ex-Oberhausener Shun Terada steuert spät (85.) noch den Ehrentreffer bei.

Schalke klettert auf den 14. Platz, Uerdingen bleibt Schlusslicht.

Fortuna Düsseldorf II – Alemannia Aachen 3:0

Alemannia Aachen hat das dritte Regionalliga-Spiel in Folge verloren. Auswärts bei Fortuna Düsseldorf II musste die Mannschaft von Trainer Fuat Kilic eine 0:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen.

Die Düsseldorfer gingen nach einer Drangphase der Gäste in Führung. Marcel Mansfeld enteilte der Hintermannschaft und köpfte eine Flanke von der linken Seite aus kurzer Distanz ein (34.). In der zweiten Hälfte war es ausgerechnet Ex-Alemannia-Jugendspieler Tom Geerkens, der das 2:0 besorgte. Der 21-Jährige leitete selbst ein und wurde von Jona Niemiec bedient (59.). Tim Köther machte nach einem Konter mit seinem 3:0 alles klar, erneut kam die Vorlage von Niemiec.

Für das Team von Nicolas Michaty war es nach drei Remis in Serie wieder ein Sieg, gleichbedeutend mit dem Sprung auf Platz sieben. Aachen bleibt auf Rang 17.

Die weiteren Spiele des 18. Spieltags der Regionalliga West

Samstag, 14 Uhr

Bonner SC – Rot Weiss Ahlen

SV Lippstadt – Rot-Weiß Oberhausen

VfB Homberg – 1. FC Köln II

Fortuna Köln – Borussia Mönchengladbach II

Wuppertaler SV – Sportfreunde Lotte

SV Straelen – FC Wegberg-Beeck

Rot-Weiss Essen – SV Rödinghausen