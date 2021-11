KFC Uerdingen: Mögliche Transfers - "haben sehr viele Optionen"

Der KFC Uerdingen trifft am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Preußen Münster. In wenigen Wochen geht es dann in die Winterpause. Das Team soll verstärkt werden.

Im vergangenen Sommer musste der KFC Uerdingen binnen weniger Tage eine Mannschaft aus dem Hut zaubern. Einen schlagkräftigen Kader für die Regionalliga West. Dass dies eine nahezu unmögliche Aufgabe sein würde, war absehbar. Gute Spieler müssen die Vereine schon Monate vorher ansprechen. Doch das ging bei den Krefeldern nicht, weil die Zukunft des Vereins auf dem Spiel stand. So versuchten Boss Damien Raths, seine Vorstandskollegen sowie Sportchef Patrick Schneider und Trainer Dmitry Voronov das Beste herauszuholen. Es kam dabei ein Kader heraus, der bis dato aus 16 Spielen acht Punkte holen konnte. Zu wenig für den angepeilten Klassenerhalt. Es rufen uns unfassbar viele Spieler und deren Berater an. Es werden uns sehr viele Jungs angeboten. Wir haben da sehr viele Optionen. Natürlich weiß auch ich, dass uns nicht nur Messis und Ronaldos angepriesen werden. Da müssen wir klug handeln und auch ein glückliches Händchen beweisen. Alexander Voigt Die vermeintliche "Mission Impossible" hat der Verein aber lange noch nicht aufgegeben. "Wir müssen und werden im Winter nachlegen. Das ist klar. Der Kader muss besser, breiter aufgestellt sein. Aktuell fehlen uns bis zu sieben Spieler. Ich muss für das Münster-Spiel sogar angeschlagene Jungs in den Kader berufen", erklärte KFC-Neu-Trainer Alexander Voigt noch am Freitag gegenüber RevierSport. Auf jeden Fall scheint es an der Masse der möglichen Transfer-Optionen nicht zu scheitern. "Es rufen uns unfassbar viele Spieler und deren Berater an. Es werden uns sehr viele Jungs angeboten. Wir haben da sehr viele Optionen. Natürlich weiß auch ich, dass uns nicht nur Messis und Ronaldos angepriesen werden. Da müssen wir klug handeln und auch ein glückliches Händchen beweisen", betont Voigt. Bis zum Winter geht es für Uerdingen noch gegen Preußen Münster, den FC Schalke 04 II, SV Lippstadt, Rot-Weiß Oberhausen und den Bonner SC. "Bis dahin gilt es mit dem aktuellen Kader Punkte zu sammeln. Egal wie: Wir benötigen jeden Zähler, damit wir uns eine bessere Situation für die Spiele ab Januar schaffen", betont der 43-jährige Voigt.

