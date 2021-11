RWO: Positive Bilanz gegen Münster weiter ausbauen

Am Wochenende kommt es in der Regionalliga West zum Verfolger-Duell zwischen Preußen Münster und Rot-Weiß Oberhausen. Die Bilanz spricht für RWO.

Am Samstag (13.11, 14 Uhr) geht es für Rot-Weiß Oberhausen zum Tabellendritten Preußen Münster. Nach 15 Spieltagen stehen die Oberhausener mit 29 Punkten auf Platz fünf der Regionalliga West. Mit einem Sieg kann RWO die Münsteraner überholen.

Schaut man auf die Statistik, geht Oberhausen als Favorit in die Begegnung. In 32 Aufeinandertreffen seit Gründung der Bundesliga 1963 holte RWO 15 Siege, Münster acht. Neun Mal gab es eine Punkteteilung. Dabei sind Heim- und Auswärtsbilanz fast identisch. Oberhausen siegte sieben Mal zuhause und acht Mal in Münster, Preußen Münster holte vier Siege daheim und vier auswärts.

RWO in den 60ern klar überlegen

Allerdings sind viele der Begegnungen schon einige Zeit her. In der 1963 gegründeten Regionalliga West, damals die zweithöchste Liga im deutschen Fußball, war Oberhausen den Münsteranern klar überlegen. In zwölf Spielen gab es neun Siege und nur zwei Niederlagen. Zwischen 1967 und 1974 verlor Preußen Münster gar jedes der sechs Duelle mit RWO.

Bis in die 80er spielten die Teams noch regelmäßig gegeneinander, danach begegnete man sich erst 1995/96 in der Regionalliga West-Südwest wieder. In sechs Partien gab es vier Unentschieden und zwei Siege für Oberhausen, die 1998 in die 2. Liga aufstiegen. Das Wiedersehen in der Regionalliga Nord 2005/06 war nur von kurzer Dauer, da die Saison für beide Vereine mit dem Abstieg endete.

Wiedersehen in Liga drei

2011 traf man sich in der 3. Liga wieder. Für Oberhausen verlief die Saison nicht gut, gegen Münster gab es ein 2:2 sowie eine 0:1-Niederlage. RWO stieg am Ende der Saison in die Regionalliga ab.

Acht Jahre später folgte im Dezember 2020 das Wiedersehen mit Preußen Münster in der Regionalliga West. Rot-Weiß gewann vor leeren Rängen im Stadion Niederrhein mit 2:0. Das Rückspiel im Mai konnte Münster mit 3:1 für sich entscheiden.

Die letzten drei Heimspiele im Stadion an der Hammer Straße hat Preußen Münster allesamt gewonnen, Oberhausen hingegen die letzten fünf Auswärtsspiele nicht verloren. Beide Teams feierten zuletzt jeweils einen 3:1-Sieg. Man darf also gespannt sein, wie das Top-Spiel am Samstag ausgeht.