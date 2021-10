RL West: Hombergs Pascal Gurk duelliert sich mit Neuer und Götze

Hombergs Außenverteidiger Pascal Gurk hat 3 Millionen Follower bei TikTok. Dadurch kam er nun dazu, sich mit Manuel Neuer und Mario Götze zu duellieren.

Pascal Gurk vom VfB Homberg ist der Social-Media-Star der Regionalliga West. Mit seinem TikTok-Kanal erreicht er mittlerweile 3 Millionen Follower weltweit. Dieser brachte ihn schon zu einer Challenge in der TV-Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“, zu einem Fußball-Spiel gegen andere Content-Creator im Camp Nuo oder zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in Rom im vergangenen Sommer.

"Er meinte zu mir: ,Wenn was passiert und ich ein Gegentor bekomme, bist du dran!" Pascal Gurk

Nun konnte er sich den nächsten Traum erfüllen: Eine Challenge gegen Nationaltorhüter Manuel Neuer. Diese sieht wie folgt aus: In einem kleinen Feld mit Minitoren sprinten beide gleichzeitig um das gegenüberliegende Tor. Einer schießt, der andere muss halten. Wer häufiger trifft, hat die Challenge gewonnen. „Ich war überrascht, wie schnell er für seine Große ist, sagt Gurk über seinen Kontrahenten. „Seine Erscheinung ist schon begeisternd.“ Das Ergebnis gibt es auf Gurks TikTok-Kanal zu sehen. Auch Manuel Neuer, der übrigens 900.000 Follower weniger hat als Gurk, hat das Video gepostet. Bereits in der vergangenen Woche hatten beide eine Squid-Game-Challenge gepostet.

Der Dreh fand am Freitag vor dem Homberger Heimspiel gegen Preußen Münster (2:2) statt. Der Nationaltorhüter hatte den 21-Jährigen für den Videodreh sogar kontaktiert. „Da werden noch coole Videos kommen“, teast Gurk bereits fleißig an. Während der Challenge durfte Gurk derweil genau die Handschuhe benutzen, die der Bayern-Keeper zwei Tage später beim furiosen 6:1-Sieg gegen Leverkusen trug: "Er meinte zu mir: ,Wenn was passiert und ich ein Gegentor bekomme, bist du dran!" Nach dem Dreh, der in München stattfand, ging es dann noch zurück nachhause und abends zum Homberger Abschlusstraining vor dem Münster-Spiel. „Das ist irgendwie nicht real, aber irgendwie auch schon“, kann Gurk seine Erlebnisse aktuell selbst noch nicht ganz verpacken. „Das ist schon eine witzige Welt.“

Videos mit Götze kommen nächste Woche

Doch Manuel Neuer ist nicht der einzige große Name, mit dem Gurk zuletzt gedreht hat. In den kommenden Wochen werden unter anderem auch noch Videos mit WM-Torschütze Mario Götze folgen. Gurk, dessen Social-Media-Karriere mit Tutorials zu den berühmtesten Fußballtricks angefangen hatte, über seine Zukunftspläne: „Das ist schon eine neue Richtung, die ich mit meinen Videos einschlagen will. Es wird nur schwierig, das zu toppen, wenn man mit Neuer und Götze anfängt. Aber es werden bestimmt noch einige coole Videos folgen.“