Ferdi Acar ist auf der Suche nach einem neuen Verein und hat mehrere Oberliga-Angebote vorliegen. Sein Hauptziel ist aber die Regionalliga.

Seit dem 01.07.2021 ist Ferdi Acar vereinslos. Der offensive Mittelfeldspieler stand vier Jahre beim Regionalligisten VfB Homberg unter Vertrag und absolvierte dort 60 Partien (19 Tore, 12 Vorlagen). 2019 stieg er mit dem VfB in die vierthöchste Spielklasse auf. Sein letztes Pflichtspiel für die Duisburger bestritt der 24-Jährige noch vor der Corona-Krise – bei der 0:2-Niederlage in Düsseldorf II im Februar 2020. Danach hatte der ehrgeizige Acar, der in der Jugend beim MSV Duisburg und bei Rot-Weiß Oberhausen – für die Kleeblätter absolvierte er sogar die ersten drei Regionalliga-Partien - ausgebildet wurde, mit Verletzungspech zu kämpfen.

Offensivspieler ist wieder fit und spielt bei Bonn vor

In der letzten Saison wurde der Zehner mit einer langwierigen Verletzung außer Gefecht gesetzt und musste fast ein ganzes Jahr pausieren. Mittlerweile ist Acar wieder voller Tatendrang, wie er gegenüber RevierSport betonte: “Nach der Verletzung war es nicht so einfach, aber es geht wieder bergauf. Mir geht es sehr gut und ich bin fit. Meine Reha war top und ich kann wieder angreifen. Ich hatte gute Jahre in Homberg und freue mich jetzt auf ein neues Kapitel.“

Für welchen Verein der Deutsch-Türke in der kommenden Saison auflaufen wird, ist noch offen. Nach RevierSport-Informationen wird Acar beim Regionalligisten Bonner SC am Wochenende ein Testspiel (gegen den VfL Alfter, Mittelrheinliga) absolvieren. Auch ein Probetraining bei einem weiteren Viertligisten steht noch bevor. Zudem haben viele ambitionierte Oberligisten ihr Interesse bekundet und würden den Offensivspieler gerne verpflichten.

Wenn es mit der Regionalliga nicht klappt, habe ich genügend Anfragen aus der Oberliga. Ferdi Acar, Ex-Homberg-Spieler

Acar möchte gerne in der Regionalliga weiterspielen – Anfragen auch aus der Oberliga

Das bestätigte Acar: “Mal schauen, was sich ergibt. Natürlich wäre es schön, wenn ich weiter in der Regionalliga spielen könnte. Diese Liga hat natürlich eine ganz andere Bühne als die Oberliga. Jeder Spieler möchte so hoch wie möglich spielen. Deswegen will ich abwarten, was in den kommenden Tagen passiert. Ich bleibe geduldig. Wenn es mit der Regionalliga nicht klappt, habe ich genügend Anfragen aus der Oberliga. Dann müsste ich entscheiden, welcher Verein am besten zu mir und meinem Job (bei der Stadt Duisburg, Anmerkung der Redaktion.) passt. Für mich ist wichtig, dass ich in der nächsten Saison viele Spiele machen kann und gesund bleibe. “

Regionalliga oder Oberliga? Die Zukunft der 24-Jährigen dürfte sich zeitnah entscheiden.