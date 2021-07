Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen will in der kommenden Saison oben mitspielen. Einer der Garanten könnte Shaibou Oubeyapwa werden.

Shaibou Oubeyapwa war in der vergangenen Spielzeit der erfolgreichste Angreifer bei Rot-Weiß Oberhausen. In 35 Regionalliga-Partien erzielte der Flügelflitzer neun Treffer und bereitete weitere 13 Tore vor. Damit war der Togolese an 22 Treffern direkt beteiligt – im Liga-Ranking waren nur Simon Engelmann (RWE), Steffen Tigges (BVB II) und Serhat Koruk (Bergisch Gladbach, jetzt SV Meppen) besser.

Aktuell befindet sich der 28-Jährige mit RWO in der Vorbereitung auf die anstehende Regionalliga-Spielzeit. Rückblickend zieht er ein positives Fazit zu seinen persönlichen Leistungen in der Vorsaison: “Es war bislang die beste Saison in meiner Karriere. Ich bin verletzungsfrei geblieben, habe an gewissen Stellschrauben gedreht und konnte so erfolgreich sein“, betonte “Junior“, wie er genannt wird, gegenüber RevierSport.

“Junior“ über Kaderqualität: “Keiner kann sich ausruhen“

Ein Erfolgsrezept ist sein Trainingsfleiß. Oubeyapwa will sich stetig weiterentwickeln und immer weiter verbessern. Dafür legt er auch neben den Trainingseinheiten Extraschichten ein: “Mein Körper ist mein Kapital. Ich muss fit bleiben, auch weil ich eine extrem intensive Spielweise habe.“

In der letzten Saison landete Oberhausen, trotz 22 Scorer-Punkten von Oubeyapwa, “nur“ auf dem siebten Tabellenplatz. In diesem Transferfenster haben sich die Kleeblätter personell verstärkt und peilen eine bessere Platzierung an. Auch Oberhausens Nummer zehn hat große Ziele: “Wir haben viel Qualität und sind auch in der Breite sehr gut aufgestellt. Die Stimmung in der Mannschaft ist super. Ich würde sagen, dass unser Kader besser ist als in der vergangenen Saison. Keiner kann sich ausruhen“, erklärte der Flügelflitzer.

“Wir spielen in einem Wettkampf und wollen so erfolgreich wie möglich sein. Es wäre gelogen, wenn wir sagen, dass wir nur eine gute Saison spielen wollen. Alle Jungs sind hungrig auf Erfolg. Wir wissen um unsere Stärken und brauchen uns nicht zu verstecken.“

Flügelflitzer will Leistungen bestätigen und erwartet ausgeglichenen Titelkampf

In der Spitzengruppe der Regionalliga West gibt es viele Konkurrenten. Das weiß auch der Offensivspieler: “Essen ist der Top-Favorit. Preußen Münster und Fortuna Köln schätze ich ebenfalls stark ein. Ich denke nicht, dass erneut zwei Mannschaften durch die Liga marschieren werden und erwarte ein ausgeglichenes Aufstiegsrennen.“

Und die persönlichen Ziele? Kann “Junior“ seine hervorragende Form bestätigen? “Ich möchte in jedem Training abliefern, um so erfolgreich wie möglich zu sein. Die Messlatte habe ich natürlich hochgelegt. Aber: Jedes Spiel beginnt bei Null. Ich habe viel Selbstvertrauen getankt. Mein Ziel ist es, diese Leistungen zu bestätigen“, gibt sich Oubeyapwa angriffslustig.