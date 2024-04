Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat den Regionalliga-Antrag gestellt und darf vom Aufstieg träumen. RevierSport hat mit Offensivmann Samuel Addai gesprochen.

In den letzten Tagen war die Lizenzfrage ein prägendes Thema bei den Oberligisten der Niederrhein-Staffel. Insgesamt haben nur drei Vereine fristgerecht einen Regionalliga-Antrag gestellt: Der Tabellenzweite Ratingen 04/19 (44 Punkte), KFC Uerdingen (Platz 4 mit 40 Punkten) und ETB Schwarz-Weiß Essen (Rang 5 mit 38 Punkten) sind als einzige Teams zu einem möglichen Aufstieg berechtigt.

Dafür müssen sie die Saison aber unter den besten drei Mannschaften beenden. Denn: Sollte das Trio am Ende der Spielzeit nicht die Top 3 erreichen, würde kein Team aus der Oberliga Niederrhein aufsteigen. Für den ETB Schwarz-Weiß Essen ist ein möglicher Regionalliga-Aufstieg durch den Verzicht des souveränen Spitzenreiters Sportfreunde Baumberg (54 Punkte) realistischer geworden.

Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Ratingen beträgt somit "nur" noch sechs Punkte. Das direkte Duell konnte der ETB zudem mit 2:0 gewinnen. Trotzdem gibt sich der Essener Oberligist weiter bescheiden und schaut nur von Spiel zu Spiel.

"Daran hat sich nichts geändert. Wir wollen als Mannschaft einfach immer besser werden. Es ist aus sportlicher Sicht schade, dass Baumberg die Lizenz nicht beantragen konnte, weil sie spielen echt eine gute Saison und stehen nicht umsonst ganz oben. Für uns wäre es natürlich ein großer Traum, mit so einem Verein aufzusteigen, aber jetzt aktuell ist das nicht unser Ziel als Mannschaft", verrät Samuel Addai im RevierSport-Gespräch.

Der schnelle Offensivspieler ist einer der Garanten, warum man am Uhlenkrug überhaupt vom Aufstieg träumen darf. In 24 Oberliga-Partien war Addai an 18 Toren direkt beteiligt (9 Tore, 9 Vorlagen). Vor allem im Jahr 2024 präsentiert sich der 22-Jährige in Top-Form. Vier Treffer und fünf Assists steuerte er seit Jahresbeginn bei.

Meine persönlichen Ziele sind es, mich von Tag zu Tag zu verbessern und mein Spiel auf ein anderes Level zu bringen, um in der Zukunft Profifußballer zu werden. Samuel Addai.

Mit seinen Leistungen zeigt sich Addai zufrieden, auch wenn er selbst noch Luft nach oben sieht: "Ich freue mich natürlich, dass ich meiner Mannschaft mit den Toren und Vorlagen helfen kann, aber persönlich geht da für mich noch viel mehr! Ich weiß, was ich kann und das werde ich in den nächsten Spielen auch zeigen."

Die Oberliga soll für Samuel Addai nicht das Ende aller Träume sein. In der Jugend kickte er bei Schalke 04, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und beim SC Paderborn. Hiesfeld war seine erste Seniorenstation, weiter ging es nach Homberg, wo er mit 27 Torbeteiligungen eine tolle Oberliga-Saison spielte. Seit 2023 schnürt er die Schuhe am Uhlenkrug. "Meine persönlichen Ziele sind es, mich von Tag zu Tag zu verbessern und mein Spiel auf ein anderes Level zu bringen, um in der Zukunft Profifußballer zu werden", sagt er selbstbewusst.