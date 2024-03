Die Sportfreunde Lotte haben ihre kleine Ergebniskrise überwunden. Zumindest bis Sonntag übernehmen sie die Tabellenführung in der Oberliga Westfalen.

Über weite Strecken der bisherigen Saison standen die Sportfreunde Lotte an der Tabellenspitze, einer der zwei Aufstiegsplätze der Oberliga Westfalen schien für das Team von Trainer Fabian Lübbers reserviert zu sein. Doch zuletzt wackelten die SFL, fielen auf den dritten Platz zurück.

Nun aber führt Lotte die Liga wieder an - zumindest vorübergehend. Mit einem 4:1-Sieg (3:1) gegen die SG Finnentrop/Bamenohl meldete sich die Mannschaft vom Autobahnkreuz am Samstagnachmittag zurück. Es war der erste Erfolg nach drei sieglosen Partien (zwei Niederlagen, ein Remis).

Routinier Marc Heider brachte die Gastgeber nach einer guten halben Stunde in Führung (33.). Es war der Auftakt in eine ereignisreiche Phase vor der Halbzeit. Denn nur drei Minuten später glich Finnentrop/Bamenohl Phillip Hennes per Elfmeter aus (36.). Dennoch sollten die Sportfreunde mit einer 3:1-Führung in die Pause gehen.

Denn erst besorgte Halil Can Dogan die erneute Führung (40.), die wenig später durch Youngster Max Ritter ausgebaut wurde (44.). Letzte Zweifel am nahenden Sieg beseitigte Yassin Ibrahim mit seinem Tor zum 4:1 zu Beginn der Schlussviertelstunde (75.).

Spannendes Aufstiegsrennen in der Oberliga Westfalen

Damit springt Lotte von Platz drei auf Platz eins - vorbei am ASC Dortmund und SV Schermbeck. Die beiden ärgsten Konkurrenten können am Sonntag wieder vorbeiziehen. Der ASC gastiert bei der TSG Sprockhövel (16 Uhr), Schermbeck empfängt den 1. FC Gievenbeck (15.30 Uhr, beide Spiele im RS-Liveticker).

Dennoch hat Lotte weiterhin alles in der eigenen Hand, denn die Lübbers-Elf hat noch das Nachholspiel gegen Westfalia Rhynern (10. April) in der Hinterhand. In der Oberliga Westfalen ist jedenfalls mit einem spannenden Aufstiegsrennen bis zum Schluss zu rechnen. Denn auch Türkspor Dortmund und vielleicht sogar die SpVgg Erkenschwick mischen im Kampf um die beiden Tickets für die Regionalliga noch mit. Die SG Finnentrop/Bamenohl bleibt nach der Niederlage in Lotte im Mittelfeld.