KFC Uerdingen: Nächste Testspiel-Pleite bei Acht-Tore-Spektakel gegen Türkspor

Zwei Oberligisten testeten am Sonntag ihre Form. Türkspor Dortmund aus Westfalen setzte sich gegen den KFC Uerdingen vom Niederrhein durch.

Neben einem 5:2-Sieg über BG Überruhr gab es für den KFC Uerdingen in der Wintervorbereitung auf die Restserie in der Oberliga Niederrhein nur Niederlagen.

Gegen die beiden Regionalligisten Fortuna Düsseldorf II (0:2) und Gladbach II (0:4) gab es Pleiten ohne eigenen Treffer, nun folgte gegen den Westfalen-Oberligisten Türkspor Dortmund ein 3:5.

Dimitrios Touratzidis, Maik Odenthal und James Shepard trafen für die Krefelder, die durch Touratzidis auch in Führung gingen. Doch Ervin Catic, ein Eigentor von James Shepard, Koray Dag, Pascal Schmidt und Justin Braun schossen ein 5:1 für die Dortmunder heraus. Maik Odenthal und Shepard betrieben noch etwas Ergebniskosmetik für den KFC.

Noch bleibt beiden Teams etwas Zeit, bis es wieder um Ligapunkte geht. Der KFC Uerdingen startet am Sonntag (18. Februar, 15 Uhr) bei den SF Hamborn in die Restrunde. Türkspor Dortmund startet in Westfalen am 4. Februar (15 Uhr) gegen die SF Siegen in den Spielbetrieb.

Eine Notiz am Rande: Der KFC Uerdingen informiert weiter über den Ist-Zustand bei den Geldern, die man eingenommen hat. Bekanntlich fehlen knapp 500.000 Euro, um die Saison beenden zu können. Bisher konnte der Verein davon 138.000 Euro einsammeln.

So spielten Türkspor Dortmund und der KFC Uerdingen:

Türkspor Dortmund: Golbig (46. Burbaum) - Kljajic (46. Kaya), Cenik, Bingöl (77. Ülgen), Sengün, Akman, Biancardi (47. Dag), Tomasello (46. Schmidt), Toy (60. Braun), Catic (46. Anan), Reichwein (61. Gencoglu) -

KFC Uerdingen: Udegbe - Päffgen (80. Zimmermann), Blum (63. Meißner), Härtel (46. Klein), Schlösser, Kenia (63. Lipinski), Talarski (68. Funk), Abel (46. Shepard), Simoes-Ribeiro, Rizzo (67. Odenthal), Touratzidis

Tore: 0:1 Touratzidis (34.), 1:1 Catic (43.), 2:1 Shepard (57. Eigentor), 3:1 Dag (64.), 4:1 Schmidt (66.), 5:1 Braun (70.), 5:2 Odenthal (85.), 5:3 Shepard (89.)