Regional- bis Landesliga: Diese Spiele fallen am Wochenende aus

Die aktuellen Wetterverhältnisse sorgen für Spielabsagen im höherklassigen Amateurfußball. Die Übersicht.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, das Wetter wird schlechter - und macht der Austragung von Fußballpartien aufgrund von Regen, Schnee, Kälte oder Glätte vielerorts einen Strich durch die Rechnung.

In der Oberliga Westfalen musste bereits die Partie zwischen den Sportfreunden Siegen und Victoria Clarholz abgesagt werden. Zuvor hatte eine Platzkommission sowohl den Naturrasen als auch den angrenzenden Kunstrasen im Leimbachstadion für unbespielbar erklärt. Ein Termin zur Nachholung steht noch aus. Auch die Partie der Zweitbesetzung des SC Preußen Münster gegen die TuS Ennepetal fällt den Witterungsverhältnissen zum Opfer.

Die Westfalenliga 1 setzt am Wochenende sogar komplett aus - der Spieltag wurde gänzlich verlegt. Am Niederrhein hingegen kann nach aktuellem Stand (Donnerstag, 14 Uhr) alles planmäßig stattfinden. Die Übersicht für die Ober-, Westfalen- und Landesligen am Niederrhein und in Westfalen, die fortlaufend aktualisiert wird.

Folgende Partien wurden abgesagt:

Regionalliga West

FC Gütersloh - SC Paderborn II

Oberliga Westfalen

Sportfreunde Siegen - Victoria Clarholz

SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal

Westfalenliga Staffel 1

FC Nieheim - Borussia Emsdetten (bereits auf den 10. Dezember verlegt)

Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC

SV Mesum - SV Rödinghausen II

SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg

Preußen Espelkamp - RW Maaslingen

SC Peckeloh - FC Nordkirchen

TuS Haltern - SC Verl II

Westfalenliga Staffel 2

RSV Meinerzhagen - BSV Schüren

Landesliga Westfalen 1 (komplett auf den 10. Februar 2024 verlegt)

SV Heide Paderborn - RW Kirchlengern

FC Bad Oeynhausen - SF DJK Mastbruch

TuS Dornberg - VfL Theesen

TSV Oerlinghausen - TuS Lohe

Post TSV Detmold - SCV Neuenbeken

SuS Bad Westernkotten - SuS Westenholz

TuS Tengern - SVKT 07 Minden

Landesliga Westfalen 3

SuS Kaiserau - SV Brackel 06

Landesliga Westfalen 4

TSG Dülmen - Vorwärts Wettringen

SV Eintracht Ahaus - SV Dorsten-Hardt