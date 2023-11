Oberliga Niederrhein: Viertes Auswärtsspiel in Serie - ETB will ohne 5 Mann beim Letzten siegen

Nach einer starken letzten Saison dauerte es beim ETB SW Essen etwas, bis die Mannschaft in Form kam. Nun peilt sie die obere Tabellenhälfte an.

Der ETB SW Essen peilt in der Oberliga Niederrhein nach dem 4:0-Sieg bei den SF Hamborn 07 den nächsten Sieg an. Im vierten Auswärtsspiel in Serie (am heimischen Uhlenkrug haben Umbauarbeiten begonnen) geht es dabei zum Letzten, dem SC St. Tönis (Sonntag, 15:30 Uhr).

Mit einem weiteren Dreier winkt der Mannschaft von Trainer Damian Apfeld bei einer weniger ausgetragenen Partie der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Dann wären die Essener schon näher dran am eigenen Ziel, wieder unter den besten fünf Teams zu landen.

Doch zuvor muss die Hürde beim Schlusslicht genommen werden. Mit Fatih Özbayrak, Armen Shavershyan, Prince Kimbakidila, Alex Golz und Christian Gojani fallen fünf Spieler sicher aus. Hinter dem Einsatz von Arman Corovic steht ein dickes Fragezeichen.

Der Gegner hat bisher erst zwei Siege in der laufenden Saison einfahren können, darunter auch dramatisches 4:3 im letzten Heimspiel gegen den TSV Meerbusch.

Apfeld ist auf jeden Fall vor dem Gegner gewarnt, der schon seinen Trainer wechselte. Für Alexander Thamm steht nun Bekim Kastrati an der Seitenlinie. Apfeld betont vor dem Spiel: "St. Tönis ist Tabellenletzter, aber das ist in der jetzigen Situation ein verzerrtes Bild, weil sie den Trainer getauscht und in den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt haben. Somit ist dort eine Anfangseuphorie vorhanden. Dementsprechend wird St. Tönis hochmotiviert sein, um diese kleine Serie unter dem neuen Coach im Heimspiel am Sonntag aufrechtzuerhalten. Sie wollen näher an den Platz über dem Strich rankommen. Nichtsdestotrotz wollen wir dort natürlich wieder etwas holen. Wir haben am letzten Wochenende ein sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren und wollen Im Endeffekt da weitermachen, wo wir in Hamborn aufgehört haben. Wir müssen wieder mit einer guten kämpferischen Leistung dagegenhalten und in der Offensive wollen wir auch wieder die gleiche Spielfreude an den Tag legen, wie wir es am letzten Sonntag getan haben.“