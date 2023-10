SW Essen: ETB-Boss über Saisonstart, das fehlende 50-Tore-Duo und das Trainerteam

Der ETB Schwarz-Weiß Essen blickt enttäuscht auf die ersten zehn Spiele in der Oberliga-Niederrhein-Saison 2023/2024 zurück. Der Vereinsboss scheint die Gründe zu kennen.

Nur zwölf Punkte und zwölf Tore nach zehn Begegnungen: Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich das erste Drittel der Saison 2023/2024 wahrlich anders vorgestellt. Zuletzt hagelte es eine bittere 2:6-Pleite im Lokalderby gegen die Spielvereinigung Schonnebeck.

Allen voran in der Offensive drückt der Schuh. Das war in der Serie 2022/2023 noch ganz anders.

Da erzielten Noel Futkeu 30 und Marcello Romano 20 Tore für die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld. Im Sommer verließen beide den Verein. Der 20-jährige Futkeu brilliert nun - elf Tore nach 13 Partien - bei Eintracht Frankfurt II und der 22-jährige Romano spielt bei Preußen Münster stark - 15 Torbeteiligungen nach zehn Einsätzen - auf.

"Das freut uns sehr. Immerhin sind das Jungs vom ETB. Sie wurden bei uns gefördert und haben sich weiterentwickelt. Sie haben verstanden, worauf es ankommt. Wenn sie gesund und klar im Kopf bleiben, dann werden sie ihren Weg gehen. Allen voran Noel Futkeu ist da auf einem sehr guten Weg Richtung Profifußball", lobt Weiß.

Der ETB-Boss hätte das Duo natürlich allzu gerne im schwarz-weißen Stall. Es gibt keine adäquaten Nachfolger für das 50-Tore-Duo. "Wir schießen aktuell wenig Tore. Aber wir arbeiten weiter. Aktuell ist keiner zufrieden: Vorstand, Mannschaft, Trainer. Doch wir werden diesen Weg gemeinsam gehen. Damian Apfeld und Ulf Ripke sind echte Fachleute und fleißige Trainer. Sie haben unsere volle Rückendeckung", bricht Weiß eine Lanze für sein Trainerteam.

Trotzdem: Weiß will natürlich nicht unten reinkommen. Drei Punkte hat der ETB gerade einmal Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, der in die Landesliga führt. "Am Sonntag müssen wir in Büderich schon gewinnen. Wir sind uns dem Ernst der Lage natürlich bewusst", betont der ehemalige Trainer von Germania Ratingen 04/19.

Stichwort Ratingen: Der ETB unterlag zuletzt gegen die Germania mit 0:1. Nach dem Büderich-Spiel geht es wieder gegen die Ratinger. Dann am Mittwoch (25. Oktober, 19.30 Uhr) im Niederrheinpokal-Achtelfinale. Weiß: "Wir nehmen den Pokal sehr ernst. Es ist ein schwerer Gang nach Ratingen, aber wir werden alles reinwerfen, damit wir wieder ein Pokal-Highlight erleben." Vielleicht erneut gegen Rot-Weiss Essen.

Denn vor rund einem Jahr spielte der ETB im Verbandspokal-Achtelfinale gegen RWE und holte einen 0:3-Rückstand gegen Rot-Weiss Essen auf und zwang den Drittligisten ins Elfmeterschießen, das RWE, der spätere Niederrheinpokal-Sieger, gewann.