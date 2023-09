KFC Uerdinen: Eingewöhnungszeit ist vorbei - "Wir müssen jetzt in die Gänge kommen"

Der KFC Uerdingen kann mit diesem Saisonstart nicht zufrieden sein. Fünf Spiele und nur fünf Punkte: Zu wenig für die Ambitionen des Klubs. Das weiß auch der Trainer.

Die Mannschaft und die Fans des KFC Uerdingen haben sich nach einer verkorksten Saison 2022/2023 umso mehr auf die neue Serie gefreut. Doch auch in 2023/2024 will es nicht laufen. Nach fünf Spielen stehen gerade einmal fünf Punkte zu Buche.

Am Freitag (15. September, 20 Uhr) geht es für die Krefelder um Trainer und Sportchef Marcus John an den Niederrhein zum 1. FC Kleve.

RevierSport hat vor dem Auswärtsspiel mit John gesprochen.

Marcus John, wo sehen Sie die Gründe für den schlechten Saisonstart?

Ich muss ehrlich sagen, dass wir alle die Kulisse in Krefeld unterschätzt haben. Auch ich habe das getan. Deshalb kann man schon fast sagen, dass die Kulisse am Anfang ein Nachteil für uns war. Diese 2000 positiv verrückten Uerdinger haben einen großen Eindruck bei der Mannschaft und den Spielern hinterlassen. Jungs wie zum Beispiel Maurice Haar, der seine Stärken im Spielaufbau hat, trainieren tadellos. Aber in den Spielen wackelten bei ihm nach dem ersten Fehlpass die Beine, weil plötzlich gepfiffen wurde. Das kannte er von seinen Ex-Klubs so nicht. Und das ist nur ein Beispiel. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns jetzt daran gewöhnt haben. Das hat schon das TVD-Spiel gezeigt.

Glauben Sie, dass die Mannschaft ab sofort anfängt, Siege einzufahren?

Das müssen wir! Wir müssen jetzt in die Gänge kommen. Die Zeit der Eingewöhnung ist vorbei. Das reicht jetzt. Wir haben vor dem TVD-Spiel zusammengesessen und uns auch mal die Meinung gegeigt. Dann habe ich die Spieler alleine gelassen. Der Tenor der Spieler war auf jeden Fall: 'Wir verstehen uns alle super, aber verpissen uns auf dem Platz'. Es kann eben nicht sein, dass man versucht, die Verantwortung auf dem Rasen auf den Kollegen zu übertragen und ihn lieber die Fehler machen lässt, als es selbst zu versuchen. Aber nochmal: Das war vor dem TVD-Spiel. Gegen Velbert ich schon eine viel bessere Uerdinger Mannschaft gesehen.

Kleve, Straelen, Hilden: So heißten die nächsten Gegner. Es wird nicht einfacher...

Das wissen wir auch. Deshalb sage ich ja auch, dass wir ab sofort in die Gänge kommen müssen. Wir treffen auf erfahrene Mannschaften, die uns bei jedem Fehler bestrafen werden. Das wollen und dürfen wir nicht zulassen. Jetzt wollen wir mit einer positiven Serie starten. Denn das Ziel muss sein, dass wir bis zum Winter auf Schlagdistanz zur Spitze sind.

Wie sieht es eigentlich aktuell im KFC-Lazarett aus?

Leonel Kadiata ist erst Anfang 2024 wieder ein Thema. Maximilian Funk, Alexander Lipinski und Hinata Gonda sind aktuell auch verletzt. Sie werden uns in den nächsten Wochen wieder zur Verfügung stehen.