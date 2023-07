SG Wattenscheid: Britscho nur teilweise zufrieden mit 2:2-Remis – kein Kree-Ersatz geplant

Die SG Wattenscheid trennte sich aufgrund eines späten Treffers mit 2:2 von der SpVg Schonnebeck. Trainer Christiaan Britscho war dabei aber nur mit der Hälfte des Spiels zufrieden.

Der Regionalligaabsteiger SG Wattenscheid 09 bleibt in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Oberliga Westfalen ungeschlagen und erkämpfte sich dank eines späten Ausgleichstreffers von Alexandros Dimopoulos ein 2:2-Remis bei der SpVg Schonnebeck, nachdem die 09er in der 89. Spielminute in Rückstand gegangen waren.

Trainer Christian Britscho sah zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. „Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden und in der zweiten Halbzeit nur mit der kurzen Phase nach dem Gegentreffer. Da haben wir nochmal alles probiert und zwei, drei gute Angriffe gehabt, aber insgesamt muss man sagen, dass die zweite Halbzeit komplett an Schonnebeck ging“, analysierte der SGW-Coach. „Wir haben im Defensivverbund nicht gut gestanden. Da werden wir in der Videoanalyse speziell die neuen Spieler nochmal etwas anleiten.“

Insgesamt zeigte sich der 53-Jährige sehr zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung. „Auch ein 2:2 in Schonnebeck ist vom Ergebnis her schon ein Erfolg“, betonte Britscho. „Verlieren will ich nie, auch in so einer Testpartie nicht, insofern ist es gut, dass wir den Ausgleich noch geschafft haben. Die Art und Weise, wie sich die Jungs präsentieren, gefällt mir sehr gut. Sie sind extrem selbstkritisch, wissbegierig und lernbereit und das ist für uns super wichtig.“

Trotz des Ausfalls von Mittelfeldspieler Henry Kree, der mit einem Kreuzbandriss lange pausieren muss, bleiben die Wattenscheider Kaderplanungen abgeschlossen. Ein Ersatz wird Britscho zufolge nicht verpflichtet. „Der Stand ist genau der gleiche wie vor dieser Verletzung. Natürlich: Wenn da irgendwas kommt, wo wir sagen, das muss man machen, dann machen wir das, aber wir haben uns jetzt nicht zusammengesetzt und entschieden, dass wir darauf reagieren müssen.“

SpVg Schonnebeck: Simon – Skuppin (64. Mourtala), Kern (64. Nguimba), Kehrmann, Pinke (64. Wolters) – Brazhko (64. Minewitsch), Geisler – Golubytskij (64. Wessels), Küper (64. Tönnies), Yeboah (46. Heck) – (56. Brandner) Simon – Skuppin (64. Mourtala), Kern (64. Nguimba), Kehrmann, Pinke (64. Wolters) – Brazhko (64. Minewitsch), Geisler – Golubytskij (64. Wessels), Küper (64. Tönnies), Yeboah (46. Heck) – (56. Brandner) SG Wattenscheid 09 (1. Halbzeit): Holm, Renke, Kacmaz, Wiebel, Schurig – Lucas, Fili – Nebi, Cirillo, El Mansoury – Lerche SG Wattenscheid 09 (2. Halbzeit): Kulalic - Yanik, Muharremi, Malcherek - Williams, Newton - Sindi, Dimopoulos, Lewicki - Broos Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann Tore: 0:1 Nebi (22.), 1:1 Küper (63.), 2:1 Tönnies (89.), 2:2 Dimopoulos (90.)

Auch der nächste Testspielgegner der Wattenscheider wird wie zuvor schon Schonnebeck und ETB SW Essen ein Teilnehmer der Oberliga Niederrhein sein. Am kommenden Sonntag gastieren die 09er beim VfB Homberg und auch in der Folge stehen mit den Begegnungen gegen den TSV Meerbusch und Germania Ratingen weitere Oberligisten aus der Parallelstaffel auf dem Programm.

Ein klares Konzept, wie der SGW-Trainer verriet. „Das sind kurze Wege und genau das Niveau, auf das wir dann treffen. Klar hätte man sagen können, man geht mal ein, zwei Regale höher, aber bringt das was? Es geht darum, dass die Jungs gut vorbereitet ins erste Saisonspiel gehen und von daher denke ich, ist das ein guter Mix, den wir da zusammengestellt haben.“

Besonders in der Defensive sieht der Coach dabei noch Verbesserungspotenzial. „Es fehlt noch an Automatismen, aber dafür braucht man halt etwas Zeit. Wichtig ist dann, dass man Gegner hat, so wie zum Beispiel Schonnebeck, die einem das dann auch genau offenlegen. Ansonsten ist man im schlimmsten Fall im ersten Meisterschaftsspiel überrascht. Insofern bin ich froh, dass uns Dinge aufgezeigt wurden und an denen werden wir jetzt arbeiten.“