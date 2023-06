Oberliga: ASC 09 Dortmund verpflichtet 23-maligen Regionalligaspieler

Der ASC 09 Dortmund hat einen weiteren Transfer getätigt. Diesmal kommt der neue Mann aus der Regionalliga West.

Der nächste Neuzugang für den ASC 09 Dortmund steht fest: Mit Bajrush Osmani holen die Aplerbecker einen weiteren Spieler mit Regionalliga-Erfahrung in den Dortmunder Süden.

Der ehemalige U21-Nationalspieler des Kosovo kommt von Regionalliga-West-Vertreter Rot Weiss Ahlen zum ASC. Für RWA verbuchte er in der vergangenen Saison lediglich nur einen Regionalliga-Einsatz, in der Serie 2021/2022 waren es aber immerhin 17 Begegnungen. Davor spielte er unter anderem für den Lüneburger SK Hansa, Preußen Münster und den Hombrucher SV. Insgesamt kommt Osmani auf 23 Einsätze in der Regionalliga. Der gebürtige Wittener ist offensiv auf verschiedenen Positionen einsetzbar.

Ausgebildet wurde der 21-Jährige unter anderem in der Jugend des FC Schalke 04 und VfL Bochum. "Wir freuen uns auf einen gut ausgebildeten und ehrgeizigen Spieler", erklärt Samir Habibovic, Sportlicher Leiter des ASC 09 Dortmund.

Die Aplerbecker haben die abgelaufene Oberliga-Westfalen-Spielzeit 2022/2023 auf einem 7. Tabellenplatz beendet. Mit 49 Punkten rangierte der ASC nur vier Zähler hinter Stadtrivale Bövinghausen. Der TuS will in der kommenden Serie bekanntlich Richtung Regionalliga-West-Aufstieg angreifen.

Und auch die Aplerbecker werden einiges vorhaben. Das unterstreichen nicht zuletzt die Verpflichtungen von Spielern wie Joshua Mroß oder eben Osmani, die viel Regionalliga-Erfahrung mitbringen. Zuvor hatte mit Marcel Münzel ein ganz wichtiger Spieler seinen Vertrag verlängert.

Damit bleibt dem Verein eine wichtige Identifikationsfigur erhalten. Denn der 32-Jährige verbrachte seine gesamte bisherige Seniorenlaufbahn beim ASC, in der Vereinsmeldung zur Verlängerung wurde er als "Leader und Legende" bezeichnet.

Mit Eron Morina, nahm der ASC auch ein 19-jähriges Offensivtalent, unter Vertrag. Er kommt von der Spielvereinigung Hagen 1911 aus der Landesliga Westfalen.