BZL/OL: Drittliga-Angebot abgelehnt - außergewöhnlicher Mannschaftsbetreuer geht in die 5. Liga

Der SV Genc Osman verliert nach dem Abstieg aus der Landesliga auch einen sehr besonderen Mitarbeiter. Der Mannschaftsbetreuer geht von Bord und wechselt in die Oberliga.

Sechs Jahre lang war Nordin Kaddouri der Mannschaftsbetreuer beim Landesligisten SV Genc Osman Duisburg. Doch nach dem Abstieg in die Bezirksliga geht der 37-Jährige.

"Es ist alles so monoton geworden. Bei Genc Osman kenne ich alles in- und auswendig. Ich will jetzt etwas Neues kennenlernen und machen", erklärt er. Und eine neue Herausforderung hat er bereits gefunden: Kaddouri wird zur kommenden Saison beim Oberliga-Aufsteiger Mülheimer FC 97 arbeiten.

Dabei hatte er in den letzten Monaten auch die Möglichkeit seinem großen Traum - Mannschaftsbetreuer in der 1. Bundesliga zu werden - näherzukommen. "Ich hatte eine Offerte eines NRW-Drittligisten vorliegen. Das war sogar eine Vollzeitbeschäftigung. Doch leider war das Gehalt sehr niedrig. Damit hätte ich nicht meine Miete und alle laufenden Kosten bezahlen können. Mein Herz hat ja, aber mein Kopf nein gesagt", erzählt der Verwaltungsmitarbeiter.

"Der Beste Betreuer der Welt", wie er sich selbst bezeichnet, betreibt auch einen eigenen Youtube-Kanal mit über 400 Abonnenten. "Das mache ich natürlich aus Spaß, aber auch aus Werbe-Zwecken. Vielleicht wird ja doch noch ein Bundesligist auf mich aufmerksam (lacht). Aber im Ernst: Man soll doch nie seine Träume aufgeben und ich lebe weiter diesen Traum", betont er.

Und sollte es doch nichts mit dem großen Bundesliga-Traum werden? "Dann werde ich auch noch mit 60 Jahren den Amateurfußballern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und dafür sorgen, dass sie sich zumindest in der Vorbereitung der Kabine wie Profis fühlen. Denn das ist immer mein Ziel: Den Jungs soll es an nichts fehlen!", antwortet Kaddouri.

Er bereitet nicht nur die Kabine und die Ausrüstung der Spieler vor wie bei den Profis. Auch für die Ernährung der Akteure sorgt Kaddouri. "Die Arbeit macht mir unheimlich viel Spaß. Die Resonanz ist auch super, ich werde oft angerufen von anderen Vereinen oder ehemaligen Spielern, die sagen, dass sie noch nie so betreut wurden", berichtet Kaddouri stolz. Demnächst dürfen sich die Spieler des MFC 97 über eine professionelle Spiel-Vorbereitung freuen.