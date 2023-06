ETB Schwarz-Weiß Essen: Oberligist holt Keeper vom Wuppertaler SV

Der ETB Schwarz-Weiß Essen präsentiert einen neuen Torhüter. Ausgebildet wurde der Keeper unter anderem bei Borussia Dortmund und dem VfL Bochum.

Neuzugang für Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen: In der kommenden Spielzeit wird Michele Cordi den Kader von Damian Apfeld verstärken.

Das gab der Verein via Facebook bekannt. Der Torhüter wechselt vom Wuppertaler SV an den Uhlenkrug, kam in der vergangenen Saison in der Regionalliga aber zu keinem Einsatz. In der ersten Runde des Niederrheinpokals (8:0 gegen SV Wermelskirchen) machte er sein einziges Pflichtspiel in zwei Jahren beim WSV.

In der Oberliga Westfalen konnte er zuvor seine ersten Profi-Erfahrungen sammeln. Beim SC Paderborn war er zwei Jahre die Nummer Eins der U19, dann kam er in drei Jahren zu zehn Oberliga-Partien für die Paderborner Reserve. Zuvor war der gebürtige Hagener bereits in den Nachwuchabteilungen des VfL Bochum (-2015) und von Borussia Dortmund (2015-2017) aktiv.

Jetzt gilt es für ihn, das Erlernte bei den Spielen für den ETB auf dem Platz umzusetzen und ein starker Rückhalt zu werden. ETB-Trainer Damian Apfeld

„Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Damian Apfeld und Karl Weiß. Das Konzept, die Philosophie und das ganze Projekt, was hinter dem ETB steht, hat mich überzeugt. Ich habe einfach Bock mit der Mannschaft und dem Trainerteam zu arbeiten", erklärte der 23-Jährige seinen Wechsel.

"Wir wollen ambitionierten Fußball spielen und am Ende der Saison einfach mal schauen, wo wir dann stehen. Wir werden natürlich alles raushauen in der kommenden Spielzeit. Ich möchte so viel wie möglich dazu beitragen, dass wir eine gute Rolle spielen und die gesteckten Ziele mit der Mannschaft dann erreichen“, freut sich Cordi schon auf seine Zeit bei den Schwarz-Weißen.

"Michele ist ein junger und extrem ehrgeiziger Torwart, der bisher nur unter professionalen Bedingungen arbeiten durfte", schwärmt ETB-Coach Apfeld vom Schlussmann. "Durch seine Stationen beim 1. FC Köln, VfL Bochum, Borussia Dortmund, SC Paderborn und Wuppertaler SV wurde er auf höchstem Niveau ausgebildet. Jetzt gilt es für ihn, das Erlernte bei den Spielen für den ETB auf dem Platz umzusetzen und ein starker Rückhalt zu werden. Das gesamte Trainerteam und speziell unser Torwarttrainer Kai Heutger freuen sich auf die gemeinsame Zeit.“