FC Gütersloh: Aufsteiger macht vier weitere Verträge für die Regionalliga West fix

Der FC Gütersloh bastelt weiter an seinem Regionalliga-West-Kader 2023/2024. Vier weitere Verträge sind unterschrieben.

Der FC Gütersloh hat vier weitere Verträge für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht.

Wie der Aufsteiger in die Regionalliga West bekanntgab, bleiben die beiden spielenden Co-Trainer Matthias Haeder und Andre Kording sowie Ilias Illig und Timofeii Dymchenko dem FCG erhalten. Alle haben jeweils für ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Der FCG setzt damit in der Regionalliga auf das Aufstiegs-Trainerteam. So läuft der Vertrag von Trainer Julian Hesse noch bis zum 30. Juni 2025. Wie wertvoll Matthias Haeder und Andre Kording mit ihrem „Doppel-Job“ für die Mannschaft sind, war in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll zu sehen.

Zur Not helfen beide Co-Trainer dem Team auch auf dem Platz. Haeder kam in 13 Oberliga-Spielen zum Einsatz und erzielte drei Tore – darunter auch das wichtige 1:0 in der Nachspielzeit in Gievenbeck. Kording erzielte in 17 Spielen zwei Treffer. Beide werden dem FCG mit ihrer Regionalliga-Erfahrung helfen. Haeder (34), eine Legende des SC Verl, kommt auf insgesamt 263 Regionalliga-Begegnungen. Der 34-jährige Kording kommt auf 13 Partien in der 4. Liga.

Illig gehörte mit seiner Spielstärke zweifellos zu den interessantesten Spielern im Kader des Regionalliga-Neulings. "Er hat einfach spannende Fähigkeiten. Ich hoffe, dass er in der kommenden Saison noch verletzungsfreier ist. Er bringt alles mit für die Regionalliga und ist da ach auf einem guten Weg", traut Julian Hesse dem 25-Jährigen den nächsten Schritt zu. In 25 Oberliga-Spielen erzielte Ilias illig vier Tore.

Dymchenko gehörte zu den Leistungsträgern der zweiten Mannschaft. Er hat aber auch einige Pokaleinsätze in der Ersten absolviert und dabei auch Tore erzielt, wie zum Beispiel im Westfalenpokal-Viertelfinale gegen SC Obersprockhövel (3:1).

Kader des FC Gütersloh für die Saison 2023/2024:

Tor: Jarno Peters, Daniel Szczepankiewicz, Tim Matuschewsky (SC Verl)

Abwehr: Andre Kording, Jannik Enning, Marcel Lücke, Lars Beuckmann, Pascal Widdecke

Mittelfeld: Lennard Rolf (Delbrücker SC), Matthias Haeder, Ilias Illig, Aleksandar Kandic, Tim Manstein, Patrik Twardzik (Rot Weiss Ahlen), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück)

Angriff: Timofey Dymchenko, Dimitrios Nemtsis, Tekin Gencoglu, Kevin Freiberger