Der FC Kray bereitet sich auf den Neustart in der Landesliga vor. Jetzt hat der Verein die Verpflichtung eines Spielers vom ETB Schwarz-Weiß Essen bekannt gegeben.

Der Abstieg des FC Kray aus der Oberliga Niederrhein ist schon länger klar. Mit Sebastian Amendt hat der FCK einen neuen Cheftrainer und bastelt am Kader, der den Neustart in der Landesliga mitgestalten soll. Jetzt hat der Verein einen Neuzugang von einem Ligarivalen vorgestellt.

Mittelfeldspieler Marc Gotzeina wechselt zur neuen Saison vom ETB Schwarz-Weiss Essen an die Buderusstraße und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2024. Der 25-jährige Mittelfeldspieler erhält beim FCK die Rückennummer 10 und wird zudem das Kaderplanungs-Team verstärken.

Christoph Klöpper, erster Vorsitzender des FC Kray, freute sich, dass die Verpflichtung nach vielen Gesprächen nun realisiert werden konnte: "Wir sind bereits seit einigen Monaten mit Marc in Kontakt und haben uns in vielen Details über die Zukunftsplanungen beim FCK ausgetauscht. Marc ist ein kreativer, technisch starker Spieler, der vor Ehrgeiz sprüht. Zudem kennt er den Essener Fußball und hat gute Kontakte. Er wird eine super Verstärkung für unseren Kader sein – auf und neben dem Platz!" "Ich habe die vergangenen Monate und die Entwicklungen beim FC Kray intensiv verfolgt. Dass wir nun diese Lösung gefunden haben und ich mich neben meiner Rolle als Spieler auch bei der Entwicklung des Kaders einbringen kann, freut mich sehr. Gemeinsam werden wir hier einiges bewegen und den FC Kray wieder nach oben bringen", sagt Marc Gotzeina, der hauptberuflich als Leiter Eventplanung bei TRIXITT angestellt ist. Der 25-Jährige absolvierte bislang 58 Spiele in der Oberliga Niederrhein und erzielte dabei 10 Tore. Von 2015 bis 2022 spielte Marc Gotzeina bei den Sportfreunden Niederwenigern, seit dem 01.07.2022 beim ETB SW Essen.

Bei Niederwenigern gelang ihm bereits das, was er nun auch mit dem FC Kray schaffen will: In der Saison 2018/19 stieg er mit den Sportfreunden aus der Landesliga in die Oberliga auf. Er steuerte in 29 Spielen zehn Treffer bei.