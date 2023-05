ETB SW Essen: Nächste Personalie fix! "Er ist einer der schnellsten Spieler in der Liga"

Der ETB Schwarz-Weiß Essen plant weiter auf Hochtouren die neue Spielzeit und hat den nächsten Spieler mit einem Vertrag ab dem 1. Juli 2023 ausgestattet.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen bastelt weiter fleißig an seinem zukünftigen Oberliga-Kader und hat den nächsten Verbleib eines Leistungsträgers bekanntgegeben: Den Verantwortlichen am Uhlenkrug ist es gelungen Prince Kimbakidila für ein weiteres Jahr an den ETB zu binden.

Der pfeilschnelle 24-Jährige kam vor drei Jahren vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter zum Uhlenkrug, hat sich bei den Schwarz-Weißen in dieser Zeit sehr gut weiterentwickelt und wurde von den ETB-Fans am Ende der letzten Saison zum "Spieler des Jahres" gewählt. In dieser Spielzeit war Kimbakidila der große Pechvogel im ETB-Trikot.

Im September erlitt er beim Spiel in Sonsbeck einen Nasenbeinbruch, aber noch viel schlimmer erwischte es ihn bei einem Foulspiel in der Partie bei TuRU Düsseldorf Ende November: Er zog sich dabei eine schwere Knieverletzung zu und konnte seitdem kein Spiel mehr für den ETB bestreiten.

Kimbakidila schreibt gerade seine Bachelor-Arbeit in Psychologie und geht im Sommer in seine vierte Saison am Uhlenkrug.

Er ist einer der schnellsten Spieler in der Liga. Leider hat uns seine Geschwindigkeit in den Spielen der Rückrunde gefehlt. Prince ist aber nicht nur aufgrund seiner Geschwindigkeit wichtig für uns, sondern auch durch seinen positiven Charakter Damian Apfeld

"Ich habe beim ETB verlängert, weil ich mich hier einfach pudelwohl fühle. Ich habe einen guten Draht zu den Trainern, der Mannschaft, dem Vorstand und den Anhängern. Ich fühle mich beim ETB einfach wertgeschätzt und finde das klasse. Ich will immer das bestmögliche Ergebnis herausholen und gewinnen. In dieser Saison haben wir mit unserer Mannschaft gezeigt, dass das möglich ist. Wir besitzen das Potential, die Mentalität und Qualität dafür. Im nächsten Jahr wollen wir wieder oben angreifen und dann schauen, was möglich ist. Ich hoffe, dass ich bald wieder verletzungsfrei auf dem Platz stehen und meine alten Leistungen abrufen kann. Ich möchte der Mannschaft mit vielen Toren und Torbeteiligungen dienen und eine Säule des Teams sein", erklärt Kimbakidila seine Vertragsverlängerung.

ETB-Trainer Damian Apfeld ist ebenfalls über die Zusage des Offensivspielers froh und meint: "Bei Prince freuen wir uns nicht nur über seine Verlängerung, sondern auch darüber, dass er uns nach seiner schweren Verletzung endlich wieder in der Vorbereitung zur neuen Saison zur Verfügung stehen wird. Er ist einer der schnellsten Spieler in der Liga. Leider hat uns seine Geschwindigkeit in den Spielen der Rückrunde gefehlt. Prince ist aber nicht nur aufgrund seiner Geschwindigkeit wichtig für uns, sondern auch durch seinen positiven Charakter. Durch solche Jungs erzeugt man einen sehr positiven Teamgeist in der Truppe, was meistens auch die Basis ist, um erfolgreich zu sein."