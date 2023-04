ETB SW Essen: Regionalliga-Anfragen abgelehnt - Stammspieler verlängert am Uhlenkrug

Der ETB Schwarz-Weiß hat vor dem Spitzenspiel gegen die SSVg Velbert einen wichtigen Mann weiter an den Verein gebunden.

Marvin Matten bleibt ein Schwarz-Weißer! Der Linksverteidiger hat seinen Vertrag beim ETB Schwarz-Weiß Essen um ein weiteres Jahr verlängert.

Nach RevierSport-Informationen lehnte der 26-Jährige auch zwei Regionalliga-West-Anfragen zugunsten des ETB ab. Unter anderem stand Matten nach RS-Infos beim SV Straelen auf der Wunschliste.

Matten wechselte vor dieser Saison von Sportfreunde Niederwenigern zum DFB-Pokalsieger von 1959 und entwickelte sich beim ETB schnell zum Stammspieler und Leistungsträger.

In dieser Spielzeit bestritt Matten bisher 30 Partien für die Schwarz-Weißen in der Oberliga Niederrhein, muss aber derzeit leider wegen einer, beim furiosen 4:4-Remis in Uerdingen erlittenen, Knieverletzung pausieren.

"Ich freue mich sehr, dass mein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die für die problemlose Vertragsverlängerung zuständig waren. Damit geht das geile Projekt ETB für mich mindestens ein Jahr weiter. Mir war klar, dass ich ein Angebot vom ETB annehmen würde, weil es keine Gründe gab den Verein zu verlassen. Es sprach alles dafür, bei den 'Schwatten' zu bleiben. Hier haben alle Bock auf mehr und ich bin davon überzeugt, dass wir auch in der nächsten Saison eine super Mannschaft haben werden. Da habe ich vollstes Vertrauen in die sportliche Führung", erklärt Matten.

ETB-Trainer Damian Apfeld ergänzt: "Es ist eine sehr wichtige Vertragsverlängerung für uns. Nicht nur sportlich, sondern auch neben dem Platz. Marvin hat sich am Uhlenkrug hervorragend eingelebt, was auch an seiner Leistung im Saisonverlauf für jeden sichtbar war. Er hat in dieser Spielzeit wirklich hervorragende Leistungen gebracht. Er ist unser Stabilitätsspieler, der eine sehr gute Zweikampfquote vor der Kette hat und ein wichtiger Erfolgsfaktor in dieser Saison war. Wir hoffen, dass sich Marvin in den nächsten Tagen und Wochen von seiner Verletzung gut erholt, und wir nicht zu lange auf ihn verzichten müssen, weil er sportlich für uns eine sehr wichtige Bedeutung hat. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Marvin Matten."

Schwarz-Weiß Essen, aktuell Tabellenzweiter mit neun Punkten Rückstand auf den Ersten SSVg Velbert, bittet den Tabellenführer am Sonntag (23. April, 15 Uhr, ReverSport-Liveticker) zum heißen Tanz am Uhlenkrug.