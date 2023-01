SF Lotte: Die nächsten zwei Zugänge sind da - für die Defensive und Offensive

Die Sportfreunde Lotte haben die nächsten Winter-Zugänge für die Restrunde in der Oberliga Westfalen präsentiert.

Die Sportfreunde Lotte haben nach der Verpflichtung von Leonel Brodersen (SV Straelen) noch zwei weitere Spieler ans Lotter Kreuz gelotst.

Mit Sebastiano Giaouplari wechselt ein 28-jähriger Grieche zum Oberligisten. Giaouplari ist ein Innenverteidiger.

Der Algerier Farès Hadj, der 22 Jahre alt ist, ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar.

Der 1,94 Meter große Giaouplari könnte nicht nur aufgrund seiner Körperlänge zu einer echten Waffe werden, sondern verfügt ebenso bereits über nationale- und internationale Erfahrung. Zunächst stand Giaouplari bei einigen Klubs im heimischen Griechenland unter Vertrag, bevor 2021 der Wechsel nach Deutschland erfolgte.

Sportfreunde Lotte - Winter-Transfers Zugänge: Farès Hadj (SV Curslack-Neuengamme), Sebastiano Giaouplari (zuletzt ohne Verein), Leonel Brodersen (SV Straelen) Abgänge: Emre-Can Agil (TuS Bersenbrück), Fabian Golz (SC Herford)

Über Stationen wie APOK Velouchi, Thiseas Agrias sowie Diagoras Stefanovikiou kam Giaouplari im vergangenen Spieljahr schließlich zum damaligen Nordost-Regionalligisten VfB Auerbach. Für die Sachsen absolvierte Giaouplari insgesamt 20 Partien. Nach halbjähriger Unterbrechung ohne Verein schließt er sich nun den Sportfreunden aus Lotte an.

Hadj genoss seine fußballerische Ausbildung schon von Kindesbeinen an im hohen Norden beim VfB Lübeck und schloss sich anschließend weiteren Teams in Schleswig-Holstein oder Hamburg an. Später gelang ihm schließlich der Sprung vom Jugendbereich in Richtung Oberligafußball.

Bei Phönix Lübeck sowie der Zweitvertretung des ebenso dort ansässigen VfB Lübecks sammelte Hadj erstmals Erfahrungen im Herrenbereich und kommt insgesamt auf 24 Einsätze in der Oberliga Schleswig-Holstein (vier Tore). Zuletzt folgte ein halbes Jahr mit 15 Partien (zwei Tore) für den SV Curslack-Neuengamme im Hamburger Oberliga-Spielbetrieb.