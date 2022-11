Gegen Uerdingen: So erlebte Hamborn-Trainer Berg den Derbysieg und die Fankrawalle

Die Sportfreunde Hamborn 07 haben das Derby gegen den KFC Uerdingen überraschend mit 2:0 gewonnen. Trainer Julian Berg war mit dem Spiel seiner Mannschaft mehr als zufrieden.

Riesenjubel in Hamborn. Die Sportfreunde Hamborn 07 haben das Derby gegen KFC Uerdingen nach einem dramatischen Spielverlauf mit 2:0 gewonnen und sammelten damit extrem wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nachdem das Spiel wegen Ausschreitungen auf den Tribünen für einige Minuten unterbrochen war, sorgten Justin Bock und Marco de Stefano mit ihren Treffern in der Nachspielzeit für Ekstase bei den Duisburgern.

Trainer Julian Berg platzte nach dem Spiel förmlich vor Stolz. „Ich bin ein bisschen auch ein Fußballromantiker und deswegen habe ich auf ein Spiel wie Hamborn gegen Uerdingen, wo so viel Tradition drinsteckt, richtig Bock gehabt. So ein Spiel dann auch noch verdient zu gewinnen, macht das Ganze natürlich noch umso schöner.“

So etwas gehört einfach nicht auf einen Fußballplatz. Es war so ein schöner Rahmen für das Spiel und jetzt rennt hier die Polizei über die Anlage. Das braucht niemand. Julian Berg

Überschattet wurde der Sieg dann aber dann doch durch das, was sich auf den Rängen abgespielt hatte. Duisburger und Krefelder Fans waren aufeinander losgegangen und hatten damit für eine Spielunterbrechung gesorgt. „Ich habe das am Anfang gar nicht richtig mitbekommen“, verriet der Hamborn-Trainer. „Uerdingen hatte zu der Zeit eine Drangphase und sind dann durch ihre eigenen Fans da wieder rausgebracht worden. So etwas gehört einfach nicht auf einen Fußballplatz. Es war so ein schöner Rahmen für das Spiel und jetzt rennt hier die Polizei über die Anlage. Das braucht niemand.“

SF Hamborn 07: Delker – Roth, Wichert, Krystofiak, Bayram – Bode (90+5. Herrmann), Mastrolonardo, Schaar (90+10. Diallo), Bock – Menke (90+3. Ufer), Spors (90+7. de Stefano) Delker – Roth, Wichert, Krystofiak, Bayram – Bode (90+5. Herrmann), Mastrolonardo, Schaar (90+10. Diallo), Bock – Menke (90+3. Ufer), Spors (90+7. de Stefano) KFC Uerdingen: Udegbe – Evers (46. Odenthal), Kadiata, Rau – Meißner, Funk (46. Talarski), Weggen (82. Muadden), Iwata – Kenia (71. Yeboah), Lipinski, Rizzo (46. Terada) Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa Tore: 1:0 Bock (90.), 2:0 de Stefano (90+9.)

Hamborn muss nach Velbert

Durch den überraschenden Erfolg klettern die Hamborner einen Platz nach oben auf Rang 14 und haben vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Kommende Woche wartet auf die Hamborner allerdings direkt der nächste harte Brocken, wenn Berg und sein Team beim Spitzenreiter SSVg Velbert antreten müssen. „Die drei Punkte gegen Uerdingen hatten wir sicher nicht eingeplant“, verriet Berg. „Aber wir wollten gegen den KFC nicht verlieren und genauso fahren wir auch nach Velbert und wollen da nicht verlieren.“

Sportlich hat der 34-Jährige großen Respekt vor dem anstehenden Gegner. „Das wird eine riesige Aufgabe. Ich halte Velbert für mannschaftlich noch geschlossener als Uerdingen, deswegen stehe sie auch mit sieben Punkten Vorsprung da oben. Das wird für uns nochmal ein absolutes Highlight.“