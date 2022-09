Oberliga Westfalen: Befreiungsschlag für Sprockhövel, ASC Dortmund mit Lauf

Am 5. Spieltag der Oberliga Westfalen hat die TSG Sprockhövel den ersten Saisonsieg geholt. Der ASC 09 Dortmund konnte sich knapp in Überzahl durchsetzen.

Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh 1:2

Die Sportfreunde Siegen haben es gegen den FC Gütersloh verpasst, einen Befreiungsschlag zu landen. Justin Huber (17.) hatte die Gastgeber zwar in Führung gebracht, kurz vor der Pause konnte Tim Manstein (44.) diese allerdings egalisieren. In Halbzeit zwei kam es für die Sportfreunde noch bitterer. In der 76. Minute erzielte Allan Dantas für den FC das Siegtor, wodurch Siegen auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschte.

SpVgg Vreden - 1. FC Gievenbeck 1:3

Aufsteiger 1. FC Gievenbeck mischt weiterhin die Oberliga Westfalen auf. Bei der SpVgg Vreden feierten die Gäste den zweiten Sieg in Serie - den dritten insgesamt. Dabei musste zunächst einem Rückstand hinterhergelaufen werden. Nicolas Ostenkötter (18.) hatte für die Heimmannschaft vorgelegt. Durch einen Doppelschlag konnte die Partie aber bereits vor dem Pausenpfiff gedreht werden (36., 39.). Für die Entscheidung sorgte Christian Keil (76.) eine Viertelstunde vor Schluss.

Victoria Clarholz - Eintracht Rheine 0:3

Victoria Clarholz musste im Heimspiel gegen Eintracht Rheine die zweite deutliche Niederlage in Folge hinnehmen. Vergangene Woche ging bereits das Topspiel gegen Westfalia Rhynern mit 0:4 verloren. Bereits vor der Pause schossen Georges Baya Baya (21.) und Fabian Kerelaj (37.) ihre Mannschaft auf die Gewinnerstraße. In Halbzeit schnürte Baya Baya noch den Doppelpack (66.). Für die Eintracht ist es der zweite Saisonsieg.

TSG Sprockhövel - TuS Ennepetal 4:0

Die TSG Sprockhövel hat im fünften Anlauf den ersten Sieg in dieser Spielzeit einfahren können. Die Gastgeber gewannen gegen den TuS Ennepetal sensationell mit 4:0. Spieler des Tages war Marcel Weiß, der mit seinem Doppelpack das Spiel zugunsten seiner Mannschaft entschied (11., 63.). Dominik Wasilewski (67.) und der eingewechselte Maximilian Krysztofiak (83.) erhöhten zum 4:0-Endstand.

ASC 09 Dortmund - SG Finnentrop/Bamenohl 2:1

Der ASC 09 Dortmund konnte gegen die SG Finnentrop/Bamenohl den dritten Sieg in Folge feiern. Maximilian Podehl (10.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Maurice Werlein (38.) kurz vor der Pause ausgeglichen. Den Dortmundern spielte in die Karten, dass der bei den Gästen eingewechselte Moritz Stange die Rote Karte Karte sah (68.). Die Überzahl nutzte Ibrahim Bulut (77.), um die drei Punkte einzufahren.

Die weiteren Ergebnisse:

SV Schermbeck - SC Preußen Münster II 0:2

0:1 Luca Steinfeldt (56.) 0:2 Marius Mause (68.) 0:3 Francesco die Pierro (84.)

TuS Erndtebrück - SV Westfalia Rhynern 1:1

1:0 Abbas Attiee (57.) 1:1 Akhim Seber (76.)