Tabellenführer KFC Uerdingen: Irre - Zwei Voigt-Joker stechen nach einer Minute

Der KFC Uerdingen grüßt nach dem 2:0-Erfolg beim FSV Duisburg von der Spitze der Oberliga Niederrhein. Im Mittelpunkt: Das goldene Händchen des KFC-Trainers.

Die Ausgangslage war klar vor dem Gastspiel des KFC Uerdingen beim FSV Duisburg: Der KFC wollte an die Spitze und ungeschlagen bleiben, die Duisburger den ersten Saisonsieg einfahren.

Am Ende setzte sich der Favorit mit 2:0 (0:0) durch, weil zwei Uerdinger Joker nur eine Minute brauchten, um nach ihrer Einwechselung zu treffen.

Es war lange kein wirklich rassiges Spiel in der Oberliga Niederrhein. Beide Teams neutralisierten sich in den ersten Minuten, in denen die Uerdinger, die ohne ihren verletzten Angreifer Shun Terada antreten mussten, optisch überlegen waren. Der FSV hatte vor der Pause eine dicke Chance, nach einem Eckstoß kam es zu einem Durcheinander im Krefelder Strafraum. Emre Bayrak fiel der Ball vor die Füße, doch der Duisburger scheitere an KFC-Torwart Robin Udegbe. So ging es torlos in die Kabine.

FSV Duisburg: Klafflsberger - Bayrak, Serdar (85. Yamamoto), Sahin, Tunc - Markovic (73. Music), Muharremi - Cakmak (62. Tchalawou), Moulas, Kapenda (63. Cakir) - Matsutaka Klafflsberger - Bayrak, Serdar (85. Yamamoto), Sahin, Tunc - Markovic (73. Music), Muharremi - Cakmak (62. Tchalawou), Moulas, Kapenda (63. Cakir) - Matsutaka KFC Uerdingen: Udegbe - Evers, Kadiata, Zimmermann (73. Iwata), Rau (81. Funk) - Meißner, Lipinski (90. Baek) - Kenia (82. Kretschmer), Talarski, Weggen - Odenthal (78. Yeboah) Tor: 0:1 Iwata (73.), 0:2 Yeboah (79.) Schiedsrichter: Davide Zeisberg

Auch nach dem Wechsel fehlte es der Partie an Struktur. Der KFC wollte dominieren, doch die Duisburger wehrten sich mit allem, was sie hatten. Möglichkeiten waren auch hier rar gesät. Kevin Weggen hatte aus einem Getümmel eine Chance, Phil Zimmermann verzog in einer anderen Szene aus sieben Metern für die Uerdinger.

Dann bewies KFC-Trainer Alexander Voigt sein goldenes Händchen. Er brachte Ryo Iwata für Zimmermann und der brauchte keine Minute, um für den Aufstiegsanwärter zur Führung zu treffen. Sein abgefälschter Schuss bedeutete das 1:0.

Und weil das mit Iwata so gut funktionierte, machte Voigt es noch einmal. Er brachte Joshua Yeboah und auch der traf nach nur einer Minute. Was für zwei Joker.

Weiter geht es für den FSV in einer Woche (Sonntag, 27. August, 15 Uhr) beim zweiten großen Aufstiegsanwärter SSVg Velbert. Die Uerdinger spielen bereits am Samstag (18 Uhr) zuhause gegen den TVD Velbert.