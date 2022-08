Oberliga NR: Kartenflut in Kray, Uerdingen erkämpft Auswärtssieg

Der zweite Spieltag der Oberliga Niederrhein ist größtenteils gespielt. Die Favoriten aus Velbert und Uerdingen gewannen, in Kray gab es vier Platzverweise.

Nur ein paar Tage nach dem Saisonstart steht in der Oberliga Niederrhein bereits der zweite Spieltag an. Während die Sportfreunde Hamborn und der ETB SW Essen den Spieltag am Donnerstagabend beschließen, hier die Spiele vom Mittwoch in der Übersicht:

SV Sonsbeck - KFC Uerdingen 0:1 (0:0)

Bereits nach einer knappen Viertelstunde mussten die Hausherren in Unterzahl agieren, Philipp Elspaß traf bei einer Klärungsaktion unglücklich seinen Gegenspieler. Schiedsrichter Marvin Dominik Szlapa entschied sehr hart und zu Ungunsten der Sonsbecker - Platzverweis in Minute 14. Dennoch tat sich der KFC sehr schwer und hatte Glück, dass Uerdingens Torwart Robin Udegbe vor der Halbzeit rettete (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel lief nicht viel mehr zusammen beim KFC, der allerdings in der Schlussphase seine Überzahl doch nutzen konnte: Nach einer Ecke stieg Shun Terada am höchsten und nickte zum Siegtreffer ein (82.), auch wenn Sonsbeck nochmal alles versuchte und der Uerdinger Ryo Iwata in der Nachspielzeit nach einem harten Foul glatt Rot sah. Der zweite Sieg im zweiten Spiel und ein perfekter Start für die Krefelder, während der Aufsteiger aus Sonsbeck bei einem Zähler bleibt.

FC Kray - VfB Hilden 1:3 (0:2)

Durch eigene Unsicherheiten brachte der FC Kray den VfB Hilden immer wieder ins Spiel, der Vorjahres-Zweite wusste das eiskalt zu nutzen. Pascal Weber brachte die Gäste mit einem Doppelschlag vor der Halbzeit in Führung (38./40.). Talha Demirs Tor zum 0:3 entschied die Partie unmittelbar nach Wiederbeginn, auch wenn Kray es versuchte und zu Abschlüssen kam.

Die zweite Hälfte wurde von vielen Nickligkeiten geprägt. Gleich viermal zückte Schiedsrichter Röttgen Gelb-Rot, dreifach für die Hausherren. Bubakarry Fadika (77.) hatte per Freistoß nochmal für etwas Spannung gesorgt, am Ende gewann aber der VfB.

SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1:2 (1:0)

Gästekeeper Joshua Claringbold brachte die Angreifer der Schwalben zur Verzweiflung - bis Dustin Hoffmann die Schonnebecker erlöste und nach 45 Minuten zum 1:0-Halbzeitstand traf. Die mangelnde Chancenverwertung der SpVg bestraften die Gäste aber eiskalt. Mit der ersten wirklichen Chance für die Gäste traf Daud Gergery zum Ausgleich nach einer knappen Stunde, kurz vor Abpfiff drehte Lukas Stiehls die Partie komplett zu Gunsten der Gäste.

FSV Duisburg - Union Nettetal 0:0 (0:0)

Das torlose Remis bescherte den Duisburgern den ersten Zähler der Saison, während Nettetal nach dem Auftaktsieg über Schonnebeck den nächsten Punkt einfährt.

Cronenberger SC - SSVg Velbert 0:1 (0:1)

Für die Cronenberger ist der Auftakt in die neue Spielzeit misslungen. Während der CSC nach der Niederlage gegen den Aufstiegsfavoriten zwei Spiele ohne Punkt ist, holte Aufstiegsfavorit SSVg Velbert seinen ersten Saisonsieg. Mamadou Cellou Diallo sorgte in Halbzeit eins für die Führung (40.), die bis zum Ende Bestand hatte.

Ratingen 04/19 - VfB Homberg 2:1 (0:1)

Die Gäste legten einen wahren Blitzstart hin und gingen nach nur fünf Minuten bereits in Führung - Jesse Weißenfels blieb bei einem Foulelfmeter cool und verwandelte zum 0:1. Nach Gelb-Rot gegen den Homberger Jafari (52.) spielte Ratingen die letzten 40 Minuten in Überzahl. Und das konnten die Hausherren für sich nutzen: Tom Hirsch glich zunächst aus, ehe Ali Can Ilbay einen Foulelfmeter verwandelte (80.) - Spiel gedreht und der zweite Saisonsieg für Ratingen, das perfekt startet.

1. FC Monheim - TuRU Düsseldorf 3:1 (1:1)

Zunächst hatte Daniel Rey Alonso die Düsseldorfer früh in Front gebracht (13.), Sebastian Spinrath glich jedoch nur vier Minuten später aus. Im zweiten Durchgang entschied der FCM das Spiel dann für sich und feierte den ersten Saisonsieg.

TVD Velbert - Sportfreunde Baumberg 4:1 (1:1)

Günter Mabanzas Führung (19.) hielt nicht lange. Nur zwei Minuten, nachdem Baumberg sich über die Auswärtsführung freuen konnte, erzielte Fabio Di Gaetano das 1:1. Und in der zweiten Hälfte legten die Velberter richtig los: Florian Schikowski (53.) und Jan Corsten (55.) stellten auf 3:1, ein Eigentor sorgte für den Endstand - ein gelungener Saisonstart für den TVD, der am Wochenende spielfrei hatte. Für Baumberg ein erster kleiner Dämpfer nach dem Auftaktsieg am Wochenende.

MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch 1:3 (1:2)

Meerbusch verteidigte konzentriert und konterten ihrerseits wie aus dem Lehrbuch. Nach Treffern von van Santen (6.) und Ayan (22.) stand es schnell 0:2, Ex-Profi Assani Lukimya brachte den MSV nach einer guten halben Stunde wieder ran. Doch Ayan mit seinem zweiten Treffer stellte den Abstand wieder her - zu viel für den Aufsteiger, der weiter auf den ersten Dreier in der Oberliga wartet.