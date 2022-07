Der TuS Erndtebrück hat sich noch einmal doppelt für die Oberliga Westfalen verstärkt. Zwei weitere Japaner haben beim Aufsteiger unterschrieben.

Etwa drei Wochen vor Saisonstart hat der TuS Erndtebrück noch einmal doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Rikuhei Nabesaka und Shusuke Araki haben zwei weitere Japaner bei dem Verein aus dem Kreis Wittgenstein unterschrieben. Damit stehen nun sechs Spieler aus dem Land der aufgehenden Sonne unter Vertrag. Die weiteren Spieler sind Sosuke Fukuchi, Chihiro Inada, Ken Sugawara und Neuzugang Yutaro Ichimura.

Nabesaka ist 22 Jahre alt und lernt an der Hannan Highschool in Osaka das Fußball spielen, eher er sich der „Osaka Kyoiku“ Sportuniversität anschloss. Der ein Jahr ältere Araki begann im Alter von sechs Jahren beim FC Senrioka in Osaka und wechselte ebenfalls an die Sportuniversität „Osaka Kyoiku“. Sie sollen nun das Team von Cheftrainer Stefan Trevisi verstärken.

„Beide konnten in den Probeeinheiten sofort überzeugen und da unser Plan war, uns noch im zentralen Mittelfeld und auf der Position des Außenverteidigers zu verstärken, sind wir sehr glücklich, dass diese beiden Transfers nun zu Stande gekommen sind“, freut sich der sportliche Leiter der Erndtebrücker Holger Lerch über die beiden neuen Spieler. „Rikuhei ist ein sehr dynamischer und schneller Außenverteidiger mit einem unheimlichen Drang zur Offensive aber dennoch defensiv sehr diszipliniert. Auch Shusuke ist sehr dynamisch, findet im zentralen Spielaufbau kluge Lösungen, löst Drucksituation spielerisch gut auf und sucht offensiv immer wieder den Weg seiner Mitspieler in die Tiefe.“

Zudem seien beide technisch sehr gut ausgebildet worden. „Ich freue mich, dass beide nun am Pulverwald sind und damit ist unsere Kaderplanung auch so weit abgeschlossen.“