Brandon Do hat seinen Vertrag bei Oberligist KFC Uerdingen verlängert. Der Deutsch-Vietnamese habe sich diese Chance erarbeitet.

18 Abgänge hat der KFC Uerdingen bereits zu verkraften. Brandon Do dagegen entschied sich zu einem Verbleib beim Regionalliga-Absteiger. Der Linksverteidiger hat einen neuen Vertrag bei den Krefeldern unterschrieben, das gab der Klub am Freitag bekannt.

„Brandon hat sich diese Chance absolut erarbeitet“, erklärt Patrick Schneider, sportlicher Leiter des KFC. „Er hat eine tolle Entwicklung genommen, ist eine Kämpfernatur mit top Mentalität und defensiv variabel einsetzbar. Es freut mich, dass es ein weiterer Spieler aus der Jugend in den Kader der Herren geschafft hat.“

Der 18-jährige Deutsch-Vietnamese kam im Sommer 2020 als Jugendspieler von Unterrath zum KFC. Davor wurde er von Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg ausgebildet. Während die Krefelder den bitteren Gang in die Oberliga antreten mussten, war Do in den vorerst letzten Spielen der Regionalliga West gegen Wuppertal, Homberg und Lippstadt ein Lichtblick.

Der KFC Uerdingen hat diesen Sommer nicht nur 18 Spieler verabschiedet, sondern auch elf verpflichtet.

Die KFC-Abgänge im Überblick:

Abdul Fesenmeyer (TSG Hoffenheim II), Pepijn Schlösser (Alemannia Aachen), Marco Cirillo (SV Straelen), Jovan Jovic (SC Paderborn II), Luca Jensen, Jesse Sierck, Charles Atsina, Noe Baba, Erdinc Karakas, Justin Neiß, Tim Brdaric, Jonathan Canto, Miran Agirbas, Ji-hwan Yun, Shawn Jeroch, Fabio Minino (alle Ziel unbekannt), Justin Ospelt (FC Vaduz, war ausgeliehen).

Die KFC-Zugänge im Überblick:

Phil Zimmermann, Mika Rudnick (beide Viktoria Köln U19), Maik Odenthal (Rot-Weiß Oberhausen), Pascale Talarski, Babacar M'Bengue (beide VfB Homberg), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Verdran Beric, Maximilian Funk, Robin Udegbe (alle SV Straelen), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Younes Mouadden (1. FC Kleve), Yaman Hasal (FC Remscheid)