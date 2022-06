OL NR: Die Landesliga droht - so geht der FC Kray in das Endspiel gegen Düsseldorf-West"

Noch zwei Spieltage in der Oberliga Niederrhein. Dem FC Kray droht aber bereits am Montag der Abstieg in die Landesliga.

So hatte sich der FC Kray die Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein nicht vorgestellt. Es sah gut aus mit dem Klassenerhalt, doch die letzten Spiele haben vieles kaputt gemacht.

Nach dem 5:0 gegen Jahn Hiesfeld am 8. Mai dachten die Krayer, das muss es doch gewesen sein. Es folgten drei Pleiten mit einem Torverhältnis von 1:12. Trainer Damian Apfeld nahm sich seine Mannschaft zur Brust, doch seine Wutrede nach dem 1:4 gegen Sterkrade-Nord fruchtete nicht - es folgte ein 0:4 gegen den SC Velbert.

Montag droht dem FC Kray die Landesliga

Daher rutschte Kray unter der Woche durch den 4:3-Sieg von Düsseldorf-West gegen den 1. FC Mönchengladbach auf einen Abstiegsplatz. Und steht nun gegen Düsseldorf-West am Pfingstmontag (15 Uhr) richtig unter Druck.

Ein Sieg muss her, soll es am letzten Spieltag gegen den Cronenberger SC noch um was gehen. Denn bei einer Niederlage droht bereits der sichere Abstieg in die Landesliga. Der Gegner aus Düsseldorf wäre dann uneinholbar, sollte zudem Sterkrade-Nord (gegen Jahn Hiesfeld) gewinnen und Cronenberg (gegen Niederwenigern) einen Punkt holen, wäre Kray abgestiegen.

Wir haben unter der Woche mit Einzelgesprächen versucht, die Mannschaft wieder auf Strecke zu bringen um so gut wie möglich vorbereitet in das nächste Spiel zu gehen Damian Apfeld

"Das Spiel am kommenden Montag kann man als das erste von zwei Endspielen bezeichnen. Wir müssen gewinnen, wenn wir uns die Chance auf den Klassenerhalt erhalten wollen; das weiß die Mannschaft. Dementsprechend erwarte ich eine Reaktion im Vergleich zum Wochenende und da müssen wir am Montag in allen Bereichen anders auftreten", betont Apfeld.

Sein Zusatz: "Die Mannschaft muss brennen und über 90 Minuten eine hochkonzentrierte Leistung abrufen. Wir haben unter der Woche mit Einzelgesprächen versucht, die Mannschaft wieder auf Strecke zu bringen um so gut wie möglich vorbereitet in das nächste Spiel zu gehen. Es gibt nun nur noch zwei Spiele und da kann es nun nur noch um zwei Siege gehen. Da ist es auch vollkommen egal, wer der Gegner ist und wie wir ihn erwarten."

Im Abstiegsendspiel stehen Apfeld dieselben Spieler wie in der Vorwoche zur Verfügung. Neben Max Fleer fehlen weiterhin Luka Bosjak und Luca Kazelis. Ob Torhüter Leon Klußmann wieder wird im Tor stehen können, entscheidet sich kurzfristig.