OL NR: Oberligist freut sich auf Revier-Topklub

Der 1. FC Monheim hat in der Vorbereitung für die kommende Saison ein Highlight angekündigt. Das Überraschungsteam der Bundesliga ist zu Gast im Monheimer Rheinstadion.

Obwohl die derzeitige Oberliga-Saison noch in seinen Endzügen steckt, ist der 1. FC Monheim bereits fleißig mit den Planungen für die kommende Saison beschäftigt. Für die Sommervorbereitung auf die Saison 2022/23 haben die Monheimer dabei ein ganz besonderes Highlight vermelden können.

Der VfL Bochum wird im Monheimer Rheinstadion zu Gast sein. Die Partie des derzeitigen Oberliga-Achtplatzierten gegen das Überraschungsteam der aktuellen Bundesliga-Saison soll am Mittwoch, den 29. Juni 2022 um 18.30 Uhr stattfinden.

„Gerne hätten wir im Jahr 2020 unser 110jähriges Vereinsbestehen in entsprechendem Rahmen feiern wollen, mussten dies jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verwerfen. Ebenso die Planungen für den 111. Geburtstag im Folgejahr. Daher sind wir glücklich über die Zusage des VfL Bochum und die damit verbundene Möglichkeit unseren Fans, Freunden, Sponsoren und Förderern einen traditionsreichen Bundesligisten in unserem neuen Stadion präsentieren zu dürfen“, verkündet Monheims Geschäftsführer Karim El Fahmi über die Kanäle des Klubs in den sozialen Netzwerken. „Wir freuen uns auf das Spiel und einen großartigen Rahmen im Rheinstadion.

Weitere Informationen zum Spiel sollen in den nächsten Tagen noch folgen. Genauso werden dann auch Fragen in Bezug auf das Ticketing beantwortet werden.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Cd-M5cCqfaQ/?