Oberliga Niederrhein: Kray und TuRU können mit Punkteteilung gut leben

Der FC Kray hat seine Formkrise überwunden. Gegen den Tabellenersten der Abstiegsrunde, TuRU Düsseldorf, zeigte die Mannschaft eine gute Leistung und verdiente sich einen Punkt.

Nach drei Partien ohne eigenes Tor und nur einem einzigen Zähler konnte der FC Kray endlich wieder ein wenig Selbstvertrauen tanken. Gegen TuRU Düsseldorf, den Spitzenreiter der Abstiegsrunde in der Oberliga Niederrhein, konnte sich der FCK ein 1:1 erkämpfen und zeigte im Vergleich zu den Leistungen der Vorwochen eine deutliche Steigerung.

Die frühe Führung per Elfmeter in der zehnten Spielminute konnten die Krayer zunächst lange Zeit halten. Knapp zehn Minuten vor dem Schlusspfiff mussten die Essener doch noch den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich – ebenfalls durch einen Strafstoß - hinnehmen (83.).

Kray und Apfeld zufrieden mit Unentschieden

Trainer Damian Apfeld war nach dem Spiel enttäuscht über den späten Gegentreffer, aber nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. „Natürlich hätten wir das Spiel gerne gewonnen, aber ich habe den Jungs gerade gesagt, dass wir da jetzt gar nicht lange drüber nachdenken dürfen und den Punkt am Ende auch mitnehmen müssen.“

Gerade mit Blick auf die Tabellensituation konnte Apfeld mit dem Remis gut leben. „Wir haben gegen TuRU Düsseldorf einen Punkt geholt. Das ist immerhin der Spitzenreiter der Abstiegsrunde und bestimmt auch die Mannschaft mit der größten Qualität in dieser Runde. Noch besser wäre es gewesen, wenn wir diese Leistung in den letzten Partien gezeigt hätten.“

Auch sein Gegenüber Francisco Carrasco war nach dem Schlusspfiff nicht unzufrieden mit dem einen Punkt, auch wenn er seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit zurecht ein deutliches Chancenplus zusprach. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon viel Ballbesitz und einen guten Zugriff“, meinte der 47-Jährige. „Dann bekommen wir aus dem Nichts einen ganz klar berechtigten Elfmeter gegen uns und liegen zur Pause zurück.“

Carrasco: "Müssen mindestens 4:1 gewinnen"

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war seine Mannschaft dann drauf und dran, das Spiel auszugleichen, oder sogar zu drehen, scheiterte aber jedes Mal am Torwart oder am Aluminium. „Wir laufen drei Mal alleine auf den Keeper zu und treffen drei Mal Pfosten oder Latte. Dementsprechend müssen wir das Spiel am Ende eigentlich mindestens 4:1 gewinnen. Jetzt ist es halt so und wir nehmen den Punkt mit. Aufgrund der starken zweiten Halbzeit können wir beruhigt in die nächsten Spiele gehen.“

Am kommenden Samstag empfängt seine Mannschaft dann den SC Düsseldorf West zum Lokalderby. Für den FC Kray geht es am selben Tag ebenfalls mit einem Heimspiel weiter. Zu Gast ist der FSV Duisburg, der den FC Kray in den letzten Wochen überholen konnte und in der Tabelle knapp vor den Abstiegsrängen steht.