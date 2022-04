Oberliga Westfalen: Abstiegsrunde - 13 Tore in drei Spielen, Herne mit 0:7-Debakel

Am ersten Spieltag der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen gab es auf den drei Plätzen ordentlich Tore zu sehen. Westfalia Herne ging dabei erneut unter.

TSG Sprockhövel – Westfalia Herne 7:0

Westfalia Herne bleibt weiterhin Schlusslicht der Oberliga Westfalen. Die TSG Sprockhövel ging mit einem Doppelschlag durch Ibrahim Bulut (21.) und Dilhan Demir (23.) in Führung. Kurz vor der Pause flog Deniz Ergüzel vom Platz. In Unterzahl konnte Herne die Klatsche in Hälfte zwei nicht mehr verhindern. Nazzareno Ciccarelli (51.), erneut Demir (58./63.), Max Maron (71.) und Benjamin Janson (82.) sorgten für den 7:0-Endstand. Für Herne war es die sechste Niederlage in Folge.

Preußen Münster II – Hammer SpVg 2:2

Die Hammer SpVg ging nach 35 Minuten durch Tobias Fuest in Führung. Nur vier Minuten später traf Kerem Sengün per Strafstoß zum Ausgleich. Marius Mause brachte die Münsteraner Zweitvertretung eine halbe Stunde vor Abpfiff in Führung, Yunus Emre Cakir (75.) konnte aber wieder ausgleichen.

TuS Haltern – RSV Meinerzhagen 0:2

Das Duell der Tabellennachbarn wurde durch Anas Akhabach entschieden. Der Angreifer sorgte per Doppelpack (30./45.) noch vor der Halbzeitpause für den Endstand. Der Abstand auf Platz vier beträgt für Meinerzhagen nun noch vier Punkte.

Die Partien SpVgg Vreden – Holzwickeder SC und SG Finnentrop/Bamenohl – TuS Ennepetal wurden abgesetzt.