ETB SW Essen mit besonderer Aktion zum Jahresauftakt

Der ETB Schwarz-Weiß Essen startet am Sonntag in die Restserie der Fußball-Oberliga Niederrhein. Dafür hat sich der Klub etwas besonderes einfallen lassen.

Für den ETB Schwarz-Weiß Essen steht am Sonntag die erste Partie des Jahres in der Oberliga Niederrhein auf dem Programm. Der 1. FC Monheim kommt zum Nachholspiel an den Uhlenkrug (15 Uhr, RS-Liveticker).

Für eine möglichst große Kulisse haben sich die Essener eine kreative Aktion einfallen lassen: Alle Personen, die Schwarz oder Weiß (Weiss zählt auch) mit Nachnamen heißen, dürfen gratis gemeinsam mit einer Begleitperson ins Stadion. Zudem erhalten alle Jugendspieler des Klubs sowie ihre Eltern freien Eintritt.





Abgesehen davon vermeldeten die Schwarz-Weißen auch traurige Nachrichten. Mit Heinz Janzen ist ein langjähriger Freund des Vereins Ende Januar im Alter von 88 Jahren verstorben. Janzen war über 70 Jahre ETB-Mitglied und lange Zeit im Verwaltungsrat und als Geschäftsführer tätig. "Die gesamte ETB-Fußballabteilung wird Heinz Janzen sehr vermissen und sein Andenken stets in Ehren halten", schrieben die Essener in einer Mitteilung.

Weitere News zur Oberliga Niederrhein gibt es hier.