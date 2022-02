Für den Aufstiegskampf: SSVg Velbert verpflichtet offensiven Mittelfeldspieler

Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat die SSVg Velbert noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Die SSVg Velbert hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen neuen Offensivspieler vorgestellt. Der zuletzt vereinlose Anil Aydin soll das offensive Mittelfeld des Tabellenführers der Oberliga Niederrhein verstärken.

Der 22-jährige, gebürtige Aachener hatte bis zum vergangenen Sommer in der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern gespielt. In seiner Jugend spielte der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler für den VfL Leverkusen, Bayer 04 Leverkusen sowie Viktoria Köln, von wo er 2016 in die U17 des 1. FC wechselte. Bevor er 2019 1. FC Kaiserslautern unterschrieb, stand er zudem in der U17- und U19-Bundesliga West auf dem Platz.

Sein Profidebüt gab Aydin in der Saison 2020/21 ebenfalls in Kaiserslautern, wo er beim Spiel gegen seinen früheren Jugendverein Viktoria Köln in der Startelf stand. Und auch in Velbert hat er bereits einen guten Eindruck hinterlassen, wo er bereits seit rund drei Monaten mittrainiert. „Anil hat besondere Qualitäten im engen Raum, kann sich dort gut rausspielen und hat einfach den Drang nach vorne. Er ist abschlussstark und kann auch Tore vorbereiten“, sagt Cheftrainer Hüzeyfe Doğan begeistert.

Sein fünf Jahre älterer Bruder Okan spielt beim österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg. Der Deutsch-Türke ist ebenfalls gerade erst gewechselt. Bis zum 14. Januar spielte er für den FC Wacker Innsbruck. Zusätzlich hat er sechs Länderspiele (ein Tor) für die türkische U20- und U19-Nationalmannschaften, zuvor spielte er 28 Mal für die deutschen Auswahlen in der U16, 17 und 18.