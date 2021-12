Der ASC Dortmund geht trotz viel Verletzungspech als Fünfter in die Winterpause. Das soll auch so bleiben, wie der Trainer betont.

Antonios Kotziampassis über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Westfalen:

„Mit Blick auf die vielen Verletzungen haben wir eine wirklich tolle Hinrunde gespielt. Wir haben 16 gute Partien abgeliefert und sind im Kreispokal in einem schweren Spiel gegen BW Alstedde weitergekommen. In der Liga hatten wir eine lange Serie ohne Niederlage und dazu sehr viele Auswärtsspiele gegen Top-Teams zu bewältigen. Teilweise mussten wir sieben, acht, neun Spieler ersetzen. Die Jungs haben Außergewöhnliches geleistet und die Verletzten teils sogar vergessen gemacht. Das muss man auch so sagen.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Wir wollen uns höchstens im Tor noch verstärken, da Mauritz Mißner erstmal nicht mehr spielen kann. Der Arzt hat ihm empfohlen, nicht mehr im Tor zu stehen. Dennoch war er zwei, dreimal im Kader, weil wir zu wenige Spieler hatten. Ansonsten hoffe ich, dass die Verletzten im Januar zurückkommen. Dann brauchen wir auch keine Neuen.“

… die Ziele für 2022:

„Wir wollen die Aufstiegsrunde festmachen und dann so gut abschneiden wie möglich. Es wird schwer werden, in die Spitzengruppe um Kaan-Marienborn, die SG Wattenscheid 09, den SC Paderborn und den FC Gütersloh hineinzustoßen. Wir wollen unseren Platz dahinter verteidigen und auf Platz fünf, sechs landen. Das wäre für mich schon eine Überraschung, zumal wir eine der jüngsten Mannschaften der Liga haben.“

… die Vorbereitung:

„Wir werden am 6. Januar anfangen und gegen einige Niederrhein-Oberligisten testen. Mit dem FC Kray oder der Spielvereinigung Schonnebeck haben wir zwei spielstarke Gegner. Außerdem testen wir gegen die U19-Mannschaften von Borussia Dortmund und VfL Bochum. Wir haben uns bewusst nur starke Gegner herausgesucht und wollen in jedem Spiel Vollgas geben.“